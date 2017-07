Google mischt im Rennen um die Vormachtstellung der digitalen Sprachassistenten mit. Ab August ist der vernetzte Lautsprecher Google Home auch in Deutschland erhältlich und fordert damit seine Kontrahenten weiter heraus.

Google schickt seinen vernetzten Lautsprecher Google Home nun auch in Deutschland in den Ring um die Vormachtstellung der digitalen Sprachassistenten. Ab dem 8. August solle der Amazon-Echo-Herausforderer in Elektronikmärkten wie MediaMarkt, Saturn, Cyberport, EP, Medimax, Otto sowie im Google Store erhältlich sein, kündigte das Unternehmen am Dienstag an. Per Sprachbefehl ...

