Solingen (ots) - Im Streit mit Platzhirsch Gillette nahm die Wilkinson Sword GmbH heute einen vorläufigen Rückschlag hin, kämpft aber unbeirrt für einen starken Wettbewerb im Interesse der Verbraucher. Seit Jahren setzt sich das Tochterunternehmen von Edgewell Personal Care für Qualitätsprodukte zu attraktiven Preisen ein. Im Frühjahr 2017 brachte das Unternehmen Eigenmarken-Ersatzklingen auf den Markt, die mit Gillettes MACH3 Rasierern kompatibel sind, und bot den Verbrauchern damit erstmals eine breitere Auswahl für ihr bestehendes Rasursystem.



"Wir nehmen zur Kenntnis, dass das Landgericht Düsseldorf dem Antrag auf einstweilige Verfügung von Procter & Gamble stattgegeben hat", sagt Max Chambers, Geschäftsführer North East Europe bei Edgewell. "Wir sind jedoch weiterhin davon überzeugt, dass die Vorwürfe jeder Grundlage entbehren. Daher sind wir zuversichtlich, dass wir in diesem Rechtsstreit am Ende erfolgreich sein werden. Wir werden unsere Produkte weiterhin mit aller Kraft verteidigen und unsere geschätzten Kunden unterstützen. Letztlich werden ein echter Preiswettbewerb und attraktive Alternativen zu den Klingen von Gillette auch den Verbrauchern zu Gute kommen."



Hintergrund:



Das Landgericht Düsseldorf entschied heute, dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Wilkinson Sword GmbH stattzugeben. Das Gericht kann allerdings in der Berufung oder in einem anschließenden Hauptsacheverfahren eine andere Entscheidung treffen. Antragsteller war Gillette, Tochtergesellschaft des Konsumgüterkonzerns Procter & Gamble. Die Wilkinson Sword GmbH, hatte im Frühjahr Eigenmarken-Ersatzklingen auf den Markt gebracht, die mit Gillettes MACH3 Rasierer kompatibel sind. Gillette sah darin eine Verletzung des Patents EP 1 695 800, welches jedoch bereits in weniger als acht Monaten abläuft. Die Wilkinson Sword GmbH kündigt an, weiter für einen starken Wettbewerb zu kämpfen und sich für die Interessen der Verbraucher einzusetzen. Die Wilkinson Sword GmbH ist entschlossen, ihre Position zu verteidigen, und zwar sowohl im Verfügungs- als auch in einem möglichen Hauptsacheverfahren, und beabsichtigt, Berufung gegen das Urteil einzulegen. In Folge einer erfolgreichen Berufung wird die einstweilige Verfügung aufgehoben werden.



Über Edgewell



Edgewell ist ein führender Anbieter von Konsumgütern mit einem attraktiven, breit gefächerten Portfolio namhafter Marken wie Schick® und Wilkinson Sword® Rasiersysteme für Männer und Frauen sowie Einwegrasierer. Weiterhin umfasst das Portfolio Marken wie Edge® und Skintimate® Rasurvorbereitung; Playtex® und Stayfree® Damenhygieneprodukte; Banana Boat®, Hawaiian Tropic® und Bulldog® Sonnen- und Hautpflegeprodukte; Playtex® Produkte für Säuglinge, Diaper Genie® und Handschuhe; sowie Wet Ones® Feuchttücher. Das Unternehmen verfügt über eine breite globale Präsenz und ist in mehr als 50 Märkten, darunter den USA, Kanada, Mexiko, Deutschland, Japan und Australien mit rund 6.000 Mitarbeitern weltweit tätig.



Edgewell wird in diesem Verfahren durch die deutsche IP-Kanzlei ARNOLD RUESS Rechtsanwälte vertreten.



Pressekontakt: Chris Gough Vice President, Investor Relations Edgewell Personal Care Tel.: (203) 944-5706 Mobil: (203) 447-9628 Chris.Gough@edgewell.com