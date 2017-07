Sollte es während des Beobachtungszeitraums zu einem Berühren oder Unterschreiten der festgesetzten Barriere kommen, so ist dies zunächst nicht von Nachteil für den Anleger. Entscheidend bei diesem Zertifikat ist der Kurs der BMW Aktie am 15. Juni 2018. Notiert die Aktie der BMW AG an diesem Tag allerdings unter oder auf der Barriere, erhält der Anleger am Ende der Laufzeit eine physische Lieferung von BMW-Aktien. Der Anleger kann einen Verlust bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals erleiden. Daneben erhält der Anleger unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts eine Zinszahlung (5,5% p.a.) auf den Nennbetrag. Aktuell haben Sie die Möglichkeit die Protect Pro Aktienanleihe auf BMW AG zu zeichnen. Zeichnungsfristende ist...

Den vollständigen Artikel lesen ...