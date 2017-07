Der Fanforscher Harald Lange hat vor einer Radikalisierung in der Anhängerschaft des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig gewarnt. Eine kleine Gruppe von RB-Anhängern habe sich offenbar radikalisiert und scheine auch vor "Gegengewalt" nicht zurückzuschrecken, berichtet die "Mitteldeutsche Zeitung" (Dienstagsausgabe).

Die Botschaft der neuen RB-Fangruppe sei "Wir schlagen zurück!" - und "an potenzielle Mitglieder und an potenzielle Prügelgegner gleichermaßen gerichtet", sagte Lange der Zeitung. "Dass die das mit Freude aufnehmen werden, versteht sich von selbst. So entsteht Gewalteskalation unter Fans." Diese RB-Fans würden dann bei den nächsten Spielen "gezielt gesucht".

Der Sportwissenschaftler glaubt, dass das "bis Mitte der Saison ein großes Thema werden" könne, wenn sich "die Spirale normal dreht".