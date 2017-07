Seit jeher schätzen Anwender den klassischen TTL-Encoder (Transistor-Transistor-Logik), weil er eine eindeutige und einfach definierte interoperable Schnittstelle für Encoder bietet, die alle Gerätehersteller unterstützt haben. Zudem war und ist der TTL-Encoder einfach zu handhaben. Natürlich sind solche ‚alten' Schnittstellen im Zeitalter der ethernet-basierten Kommunikation und dem Internet of Things nicht mehr zeitgemäß, aber die interoperable Schnittstelle hat nichts an Attraktivität verloren, ganz im Gegenteil - die Interoperabilität wird immer wichtiger. Inzwischen haben die modernen Feldbussysteme den klassischen TTL-Encoder zugunsten des Feldbus-Encoders verdrängt. Zudem sanken in den vergangenen Jahren die Preise für Feldbus-Encoder; das wiederum führte zu einer breiteren Anwendung. Weil das Businterface im Encoder integriert ist, benötigt dieser keine zusätzlichen Komponenten zur Rohsignalauswertung und Feldbus-Anschaltung. Das vereinfacht den Aufbau von dezentralen Automatisierungskonzepten.

Die Profibus Nutzerorgansisation (PNO) hat die erste digitale interoperable Schnittstelle bereits mit dem Encoder-Profil Version 1.1 für Profibus im Jahr 1997 eingeführt. Seitdem wird das Profil entsprechend den Marktanforderungen kontinuierlich weiterentwickelt. So kam mit der Version 3.1 die Erweiterung um den taktsynchronen Encoder und mit Version 4.1 die Abbildung auf Profinet dazu. Der aktuelle Innovationsschritt wird jetzt mit dem neuen Encoder-Profil Version 4.2 abgeschossen.

Encoder-Profil erleichtert Gerätetausch

Was für die interoperable Anschaltung von Encodern am Servoantrieb zum Beispiel die Standard-Schnittstellen Biss, Endat oder Drive-Cliq sind, ist für den Feldbus-Encoder mit Profinet/Profibus das Encoder-Profil des Dachverbandes Profibus & Profinet International (PI). Es definiert zusätzlich zu den Profinet-Kommunikations-Services die Semantik der ausgetauschten Daten sowie standardisierte Anwendungsmodelle für Positions- und Geschwindigkeitssensoren und ermöglicht dadurch eine herstellerübergreifende Interoperabilität. Hierzu definiert das Encoder-Profil eine Reihe sogenannter Standard-Telegramme für den zyklischen Datenverkehr. Diese stehen für eine fest definierte Zusammenstellung von Positions- und Geschwindigkeitssignalen mit jeweils festgelegtem Datenformat.

Mit dem Encoder-Profil ist aber nicht nur eine Standardisierung des zyklischen Datenaustausches verbunden, sondern über eine Reihe standardisierter Parameterobjekte auch eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...