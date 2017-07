WOLFSBURG (IT-Times) - Die deutsche Volkswagen (VW) AG fordert den US-amerikanischen Elektroauto-Hersteller Tesla Inc. heraus - und das in Sachen Preise der Autos. Im Kampf um die Krone im Bereich Elektroautos stehen sich auch VW und Tesla gegenüber. So konkurriert VWs Elektroauto I.D. Concept direkt...

Den vollständigen Artikel lesen ...