Volvo-Chef Håkan Samuelsson erklärt, warum er den Verbrennungsmotor für problematisch hält, verteidigt seine Idee, künftig nur noch Elektroautos zu bauen und verspricht gibt seinen Kunden ein gewagtes Versprechen.

WirtschaftsWoche: Herr Samuelsson, warum sind wir hier?Håkan Samuelsson: Ich kann mir den Anlass denken (lacht). Es hat wahrscheinlich gar nichts mit Diesel und Verbrennungsmotoren zu tun - oder unserer Ankündigung von vergangener Woche, ab 2019 alle neuen Modelle ausschließlich mit elektrifizierten Antrieben auf den Markt zu bringen.

Benziner, vor allem aber Dieselmotoren stehen in Europa und den USA schwer in der Kritik. Quasi die ganze Branche scheint bei den Abgaswerten geschummelt zu haben. Und da kommen Sie und kündigen mal eben an, aus Verbrennungsmotoren auszusteigen.Das ist ein bisschen vereinfacht dargestellt. Wir reden hier über eine tiefgehende Transformation unseres Unternehmens. Dabei müssen wir unsere Kunden mitnehmen. Deshalb haben wir das ja auch jetzt schon angekündigt - aber setzen es erst in zwei Jahren um. Wir brauchen auf dem Weg zur Elektromobilität Unterstützung: von den Kunden, von den Batterieherstellern, bei der Ladeinfrastruktur. Die Kapazitäten dafür sind in der heutigen Welt noch ganz klein. Deshalb haben wir gesagt: Ok, wir müssen ein bisschen offener sein als normal.

Ein bisschen offener ist gut. Die Ankündigung wurde in der Branche verstanden wie eine Zeitenwende.Das ist es ja auch. Wir brauchen mehr Batteriehersteller, niedrigere Preise für die Akkus, mehr Wettbewerb bei den Zulieferern und mehr Investments in die Infrastruktur. Insofern ist unsere Ankündigung eine Form von Einladung an die ganze Branche: Wir machen das jetzt, helft uns dabei.

Das ist doch paradox. Bisher war Volvo eher bekannt für schwere Diesel-Geländewagen, fiel auch bei Tests der Deutschen Umwelthilfe auf oder auch beim Kraftfahrtbundesamt, das im vergangenen Jahr Abweichungen beim CO2-Ausstoss eines Modells von über 15 Gramm feststellte.Ich kenne den genauen Fall nicht. Aber die aktuelle Testmethode in Europa ist nicht realistisch. Die funktioniert nur bei ganz niedrigen Geschwindigkeiten unter Laborbedingungen. Wenn man dann auf der Straße fährt, sieht es anders aus. Da kommt dann bei den Messungen ein großer Unterschied zwischen Test und Realität heraus. Wir unterstützen deshalb die Einführung neuer Testmethoden, die sehr viel besser die tatsächlichen Verhältnisse auf den Straßen abbilden. Aber die aktuelle Ausgangssituation bleibt doch bestehen: der Verbrennungsmotor wird komplexer und komplexer - und teurer. Der E-Motor wird immer günstiger, zuverlässiger - und damit attraktiver.

Ihre Kunden sehen das bislang anders: 80 Prozent ihrer Flotte in Schweden beispielsweise sind Diesel.Unsere Kunden kaufen - zumindest in Europa - zum Großteil unsere Diesel. Und die müssen wir nun mit in die Zukunft nehmen. Deshalb können wir nicht sagen: Okay, ab nächstem Jahr bauen wir nur noch Elektroautos. Wir brauchten ein intelligentes Konzept, wie wir die Verbrennungsmotoren vorerst behalten können, gleichzeitig aber den Wandel kommunizieren und schrittweise einleiten. Deshalb haben wir gesagt: ab 2019 bieten wir keine Modelle mehr ausschließlich mit Verbrennungsmotoren an. Alle Antriebe sind dann elektrifiziert, also Mild- und Plug-in-Hybride, oder rein elektrisch. Fünf neue reine Elektro-Modelle von 2019 bis 2021- das ist für eine Firma unserer Größe eine ganze Menge.

Bislang verunsichert diese Strategie eher. Händler berichten von Käufern, die nun kommen und elektrische Volvo haben wollen - die gibt es aber gar nicht. Oder sie sind verunsichert, ob sie sich heute überhaupt noch ein Modell mit Verbrennungsmotor kaufen sollen.Diese Unsicherheit kann ich nachvollziehen. Wir müssen unsere Kunden jetzt überzeugen, dass die aktuellen und bis 2019 noch kommenden Modelle mit Verbrennungsmotor unverändert ein modernes, sehr gutes Angebot sind. Alle erfüllen die Anforderungen hinsichtlich Emissionen und Verbrauch. Sie bleiben ja auch noch viele Jahre im Angebot. Gleichzeitig müssen wir aufzeigen, dass in den kommenden Jahren immer stärker zunehmend ein Hybrid die bessere Wahl ist: Entweder als Plug-in-Hybrid, also zum aufladen, oder als sogenannter Mild-Hybrid, bei dem die Bremsenergie gespeichert wird und etwa beim Anfahren hilft. So kann auch ein Benziner auf Verbrauchswerte eines Diesel kommen - bei gleichen Kosten. Diese Konzepte müssen wir weiter verfolgen. Und in zwei, drei Jahren haben wir dann auch die ersten Elektroautos.

"95 Gramm CO2 bekommen wir vielleicht gerade noch hin"

Klingt, als wollten Sie den Verbrennungsmotor doch noch nicht so schnell beerdigen.Es gibt jede Menge Herausforderungen für den Verbrennungsmotor, keine Frage. Das fängt bei der CO2-Gesetzgebung ...

