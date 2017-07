Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist das Volumen um gut 48% auf CHF 6.61 Mio. gestiegen. Insbesondere die hohen Aktivitäten in den Partizipationsscheinen von Weleda und den Aktien von Weiss+Appetito hätten für die Volumenzunahme gesorgt, so die ZKB. Die Zahl der Abschlüsse sank derweil auf 147 von 237 und auch der ZKB KMU Index war rückläufig, um 0.2% auf 1'376.79 Punkte. Insgesamt könne von einer ruhigen Nachrichtenlage gesprochen werden.

Weleda PS generierten in 14 Transaktionen einen Umsatz von CHF 438'210. Weiss+Appetito setzten in vier Trades CHF 305'072 um. Zu den Volumenleadern zählten zudem Reishauer N (CHF 300'400, drei Abschlüsse) sowie Repower (CHF 299'500, zehn Abschlüsse).

Auf der Gewinnerseite legten Auto Holding AG mit einem Plus von 5.5% am deutlichsten zu. Holdigaz und Rigi Bahnen stiegen um 2.7% respektive 2.1%, WWZ und Espace Real Estate schlossen die Handelswoche mit einem Plus von 1.6% bzw. 0.6%.

Hauptverantwortlich für den gesunkenen ZKB KMU Index sei der Kursrückgang der Lenzerheide Bergbahnen (13.9%), dem Verlierer der Woche. Ebenfalls unter Druck waren die Titel von Ferien Hoch-Ybrig, die 11.4% verloren. Schweizer Zucker büssten 9.8% ein. Zu allen Gewinnern und Verlierern gab es keine Nachrichten.

Einzig Arosa Bergbahnen legten ihre Jahreszahlen vor. Sie steigerten im Geschäftsjahr 2016/17 (per Ende April) den Betriebsertrag um 1.6% auf CHF 25.2 Mio. Dank gezielter Massnahmen sank der Personalaufwand um 1.8% auf CHF 9.87 Mio. und der Sachaufwand um 8.6% auf CHF 6.76 Mio. Unter dem Strich erreichte das Unternehmen mit CHF 0.30 Mio. einen kleinen Gewinn, nachdem im Jahr davor noch ein Verlust von CHF 1.26 Mio. resultiert hatte. ...

