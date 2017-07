Hannover - In dieser Woche werden die Marktteilnehmer ihren Blick zunehmend in Richtung der EZB-Sitzung am Donnerstag richten, so die Analysten der Nord LB.Hinsichtlich eines echten, in der Zukunft zu erwartenden, Zinsentscheids werde es noch keine Hinweise geben und die EZB werde tendenziell nochmals signalisieren, dass die Zinsen auf absehbare Zeit noch nicht erhöht würden. Oberstes Ziel bleibe, die Märkte nicht zu sehr zu überraschen, zu beunruhigen oder gar zu schocken. Es bestehe aber in jedem Falle die Erwartung, dass Draghi zumindest im Anschluss an die EZB-Ratssitzung konkretere Informationen zur weiteren geldpolitischen Ausrichtung geben könnte. Wenn auch der Startzeitpunkt des langsamen, kontrollierten Ausstiegs aus dem Anleihenankaufprogramm mit einer Drosselung der Wertpapierankäufe wohl erst nach dem September-Meeting verkündet werde, so werde die "Exit"-Diskussion bleiben.

