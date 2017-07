Ryanair baut das Flugnetz weiter aus. "Man ist permanent am wachsen. Man eruiert ja auch, ob man in neue Länder reingeht", so Thorsten Küfner, Redakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Der Experte ist derzeit voll des Lobes über Ryanair. Anlegern können seiner Ansicht nach bei der Aktie kaum etwas falsch machen. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um die Deutsche Lufthansa, Air Berlin und EasyJet. Das komplette Video finden Sie hier.