Wilhelmshaven (ots) -



- Querverweis: Ein Dokument liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Am Donnerstag, den 20. Juli 2017 um 10 Uhr, wird der Kommandeur des Troßgeschwaders, Kapitän zur See Andre Dirks (53), im Rahmen einer feierlichen Musterung das Kommando des Einsatzgruppenversorgers "Bonn" von Fregattenkapitän Jobst Berg (51) an seinen Nachfolger, Fregattenkapitän Markus Gansow (42), übergeben.



Fregattenkapitän Berg ist seit September 2014 Kommandant des Schiffes und hat in dieser Zeit die drei schönsten und gleichzeitig anspruchsvollsten Jahre seiner Dienstzeit erlebt. "Mir ist bewusst, dass jeder Kommandant früher oder später sein Kommando wieder abgeben muss und obgleich mir meine Besatzung sehr ans Herz gewachsen ist, ist jetzt vor der Werftphase wohl der richtige Zeitpunkt gekommen", so Fregattenkapitän Berg zum Abschied. Zukünftig wird er als Referent im Zentralbüro des Marinekommandos tätig sein.



Der neue Kommandant, Fregattenkapitän Gansow, blickt voller Vorfreude auf die Aufgabe auf dem Einsatzgruppenversorger "Bonn". Zuletzt war er als Referent im Bereich "Strategische Steuerung Rüstung" im Bundesministerium der Verteidigung in Berlin tätig.



Hinweise für die Presse



Medienvertreter sind zum Pressetermin "Kommandowechsel auf dem Einsatzgruppenversorger Bonn" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.



Termin:



Donnerstag, den 20. Juli 2017. Eintreffen bis spätestens 09.30 Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.



Ort:



Marinestützpunkt Heppenser Groden, Alfred-Eckhardt-Straße 1, 26384 Wilhelmshaven (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)



Anmeldung:



Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Mittwoch, den 19. Juli 2017, 14 Uhr beim Presse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer +49(0)4421-68-68796 zu akkreditieren. Nachmeldungen sind nicht möglich.



OTS: Presse- und Informationszentrum Marine newsroom: http://www.presseportal.de/nr/67428 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_67428.rss2



Pressekontakt: Presse- und Informationszentrum Marine Pressestelle Einsatzflottille 2, Wilhelmshaven Tel.: +49 (0) 4421-68-5800/5801 E-Mail: markdopizpressestellewhv@bundeswehr.org