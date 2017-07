Mitten im Hamburger Hafen gibt es eine freie Fläche. Chinesische Investoren wollen dort ein weiteres Containerterminal bauen, doch das stößt auf Widerstand. Ein Symbol der Ratlosigkeit, sagt Hafenexperte Jan Ninnemann.

Das Areal im Hamburger Hafenbereich Steinwerder Süd ist kahl, kein Gebäude und keine Straße sind dort zu sehen. Und trotzdem sorgen die 42 Hektar freie Fläche für so viel Aufregung wie sonst nur die Frage nach der Elbvertiefung. Der Grund: Die Hafenbehörde HPA hat einen Wettbewerb zur Nutzung des Areals ausgeschrieben. Gewonnen hat ausgerechnet ein chinesisches Konsortium, geführt von ZPMC, dem Weltmarktführer für Containerbrücken. Könnte das China-Terminal Realität werden? Sinnvoll wäre das nicht, sagt Jan Ninnemann, Professor für Hafenwirtschaft an der Hamburg School of Business Administration. Doch es fehlt an alternativen Ideen.

Herr Ninnemann, in der Schifffahrt herrscht seit Jahren eine Flaute, das spürt man auch im Hamburger Hafen. In Europa fehlt das Geld für neue Investitionen. Warum also sorgt es für so viel Aufregung in Hamburg, dass nun chinesische Investoren Interesse zeigen?Jan Ninnemann: Eigentlich sind Vorschläge von Investoren natürlich immer gut und interessant. Nur so einen Vorschlag hat niemand hören wollen. Denn Hamburg hat nun mal schon vier Containerterminals, die von den beiden Platzhirschen HHLA und Eurogate betrieben werden. Und damit ist eigentlich genug Kapazität da. Und aus Sicht der heutigen Terminalbetreiber muss man natürlich Angst haben, dass wenn ein chinesischer Investor ein neues Containerterminal bauen würde, dadurch nur Ladungsmengen umverteilt werden. Die chinesischen Reedereien würden dann natürlich an das eigene Terminal wechseln.

Die Chinesen wollen investieren, die Europäer nicht. Müssen wir uns dran gewöhnen, dass Chinesen Interesse an unseren Häfen zeigen?Sicherlich, das Thema ist auch nicht neu. Die chinesische Reederei Cosco hat beispielsweise schon vor vielen Jahren mal Interesse geäußert, sich an Hamburger Terminals zu beteiligen. Die wollten sich am Containerterminal Tollerort einkaufen. Aber das wollte man in Hamburg nicht. Aber die Chinesen sind sehr aggressiv, die suchen überall nach Investitionsmöglichkeiten und sind auch verstärkt in der Schiffsfinanzierung aktiv. ...

