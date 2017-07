Bremerhaven (ots) -



Allein in Deutschland werden pro Jahr rund 220 Millionen Liter Haushaltsreiniger verkauft, häufig belasten die enthaltenen Stoffe Mensch und Umwelt. In konsequenter Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsstrategie Green SAIL setzt das ATLANTIC Hotel SAIL City in der Klimastadt Bremerhaven zukünftig auf umweltschonende Reinigung. Anstatt vier verschiedener Reinigungsprodukte kommen nur noch zwei probiotische Mittel mit effektiven Mikroorganismen zum Einsatz. Sie sind zu 100 Prozent biologisch abbaubar und enthalten keine Allergene.



Völlig unschädlich für Material, Mensch, Tier oder Pflanze leisten mikrobielle Wirkstoffe ganze Arbeit. Die probiotischen Mikroorganismen ernähren sich allesamt mit Vorliebe von Schmutz. Ihr unersättlicher Appetit treibt sie sogar in Fliesenfugen und an schlecht zugängliche Stellen. Nach Gebrauch bauen sich probiotische Reiniger natürlich ab. Bis zum vollständigen Abbau sorgen sie für lang anhaltende Innenraumhygiene, denn die Wirkstoffe verbleiben nach dem Putzvorgang noch für einige Zeit auf dem Objekt und "fressen" den Schmutz, der sich im Laufe der Zeit wieder bildet.



Hoteldirektor Tim Oberdieck ist begeistert von den positiven Aspekten: "Die Umstellung auf probiotische Reinigungsmittel ist für uns ein vielseitiger Gewinn: Wir schützen unsere Mitarbeiter/innen und Gäste, schonen die Umwelt und benötigen deutlich weniger Reinigungsmittel, die auch noch besser reinigen und geruchsneutral sind. Zudem ist keine Gefährdungsanalyse mehr notwendig, da die Produkte frei von Gefahrstoffen sind."



Der Duden beschreibt Nachhaltigkeit als ökologisches Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren und künftig wieder bereitgestellt werden kann. Im 4-Sterne ATLANTIC Hotel SAIL City steht weitaus mehr dahinter. Insbesondere sind Gesundheit und Wohlbefinden des gesamten Teams und der Gäste ein zentrales Ziel der ganzheitlich ausgerichteten Nachhaltigkeitsstrategie Green SAIL. Der Einsatz probiotischer Reinigungsprodukte anstelle chemischer, zum Teil gefahrstoffhaltiger Putzmittel ist für das Hotel daher eine logische Entscheidung.



Green SAIL - Der Kurs ist klar



Das ATLANTIC Hotel SAIL City hat sich aus Überzeugung auf den grünen Weg gemacht und übernimmt Verantwortung. Vom Azubi über den Koch bis hin zum Servicepersonal und der Direktion: Die Nachhaltigkeitsstrategie Green SAIL wird in der täglichen Arbeit vom gesamten Team umgesetzt. Ob Ressourcen- und Energieeffizienz, Vermeidung von Lebensmittelverschwendung, familienfreundliche Personalpolitik oder der CO2-Fußabdruck: in allen Themen- und Prozessfeldern belegen messbare, positive Auswirkungen den Nutzen - ökologisch, ökonomisch und sozial.



Green SAIL Meetings - Verantwortungsvoll tagen



Den Anspruch auf zukunftsorientiertes Wirtschaften setzt das Hotel im Veranstaltungsbereich fort: Mit dem Angebot Green SAIL Meetings steht der Aspekt der Nachhaltigkeit im Mittelpunkt und ermöglicht eine umweltbewusste und ressourcenschonende Durchführung von Veranstaltungen, die den CO2-Fußabdruck der Events so gering wie möglich halten.



Nordseemetropole Bremerhaven - Lebenswert



Die Seestadt Bremerhaven ist die größte Stadt an der deutschen Nordseeküste, ein innovativer Wirtschaftsstandort und eine begehrte Reisedestination. Die Nähe zum Wasser, dem UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer und die maritime Tradition prägen die Region seit Jahrhunderten. Dies spiegelt sich auch in der national wie international beachteten Wissenschafts-, Kultur- und Tourismuslandschaft wider. Darüber hinaus hat sich Bremerhaven auch als Zentrum für Tagungen und Kongresse einen Namen gemacht.



Das 4-Sterne ATLANTIC Hotel SAIL City ist eines der größten Veranstaltungshotels in der Region und liegt mitten im Herzen des Tourismusressorts Havenwelten. Hier tagen und feiern Sie in weltoffener Atmosphäre direkt am Deich mit Blick auf die Weser.



