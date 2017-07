Apple (WKN:865985) verdient mit dem iPhone und der Sparte Dienste am meisten. Die Sparte Dienste ist das am schnellsten wachsende Segment abgesehen von den anderen Produkten. Im letzten Quartal erhöhten sich die Service-Umsätze um 18 % im Jahresvergleich.



Diese Umsätze kommen größtenteils von App-Downloads. Die zweitgrößte Quelle von Service-Umsätzen kommt von digitalen Media-Downloads von iTunes. Dort verliert das Unternehmen laut einem Bericht des Wall Street Journal aber Marktanteile an Amazon (WKN:906866) und Comcast (WKN:157484).

Der halbe Marktanteil

Im Jahr 2012 konnte Apple noch 50 % der digitalen Video-Downloads auf sich vereinen. Dieser Wert ist inzwischen auf 20 bis 35 % gesunken, da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...