Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Neuss/Düsseldorf (pts018/18.07.2017/12:05) - Die Absolventen der International School on the Rhine in Neuss (ISR) haben in diesem Jahr den ohnehin klar überdurchschnittlichen Notendurchschnitt weiter gesteigert. Beim International Baccalaureate erreichten die 23 Schüler und Schülerinnen im Durchschnitt 36 Punkte, bei einem weltweiten Wert von 30 Punkten. Im vergangenen Jahr lag der Schnitt der ISR-Abschlusszeugnisse bei 34 Punkten. 25 Prozent der ISR Absolventen erhielten 2017 sogar 40 und mehr Punkte. Damit gehört diese Gruppe international zu den Top-Prüflingen. Nur 3 Prozent der weltweiten IB-Absolventen erreichten 2016 diese Punktzahl. Die globalen IB-Statistiken für 2017 liegen noch nicht vor. "Wir freuen uns, dass sich sowohl die großen Anstrengungen der Schüler und Lehrer als auch erhebliche Investitionen der ISR in Personal und Ausstattung in diesem tollen Ergebnis widerspiegeln", freut sich ISR-Geschäftsführer Peter Soliman: "Sehr erfreulich ist auch, dass fast 50 Prozent der Gruppe ein zweisprachiges Diplom erreicht und erhebliche sprachliche Zusatzanforderungen gemeistert haben. Schüler, Eltern und Lehrer können stolz auf die Ergebnisse sein." Nicht nur in der Spitze war das Resultat hervorragend. Soliman: "Wir fördern alle Schüler individuell nach Ihren Fähigkeiten. Und so werten wir es als ebenso großen Erfolg, dass alle Schüler das Volldiplom bestanden und weit mehr als die erforderliche Mindestpunktzahl von 24 Punkten erreicht haben." Die Absolventen der ISR, an der die Fächer in Englisch unterrichtet werden, feierten dieses Jahr ihre Graduation Ceremony im Plenarsaal des Düsseldorfer Rathauses, zusammen mit ihren Familien und dem vollständigem Kollegium der ISR. Oberbürgermeister Thomas Geisel lobte während seiner Commencement Speech am 23. Juni die Internationalität einer Klasse in der 7 Nationalitäten vertreten sind: Deutschland, China, die Schweiz, Frankreich, Italien, Australien und Brasilien. Mit den hervorragenden Ergebnissen stehen den ISR Absolventen die Türen zu den besten Universitäten der Welt offen, unter anderem dem Imperial College London (GB), der University College London (GB), der University of San Francisco - Kalifornien (USA), der University of Melbourne (Australien) oder der University of Amsterdam (NL). "100 Studienplatzangebote hat der Jahrgang 2017 aus renommierten Unis erhalten, durchschnittlich fünf Angebote pro Absolvent", betont Eileen Lyons, Schuldirektorin der ISR seit 2007. Neben der Unterrichtssprache Englisch legt die ISR auch auf die Ausbildung in weiteren Sprachen großen Wert. Dazu gehören Spanisch, Französisch, Japanisch und Chinesisch. Aktuell können dabei beispielsweise die Französisch-Lehrer stolz auf ihre Klassen sein "Alle 22 Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klasse, die dieses Jahr das DELF-Scolaire geschrieben haben, bestanden die Prüfung und können einen beeindruckenden Durchschnitt von 90% vorweisen", berichtet Lyons. An der ISR wird Französisch ab der 6. Klasse von Muttersprachlern unterrichtet. Die Sprache wird anhand von Kooperationen mit dem Institut Française, wie der alljährliche Besuch der French Mobil, gefördert. Das DELF-scolaire (Diplôme d ' etudes des langue Française) ist eine international anerkannte Prüfung in französischer Sprache. Die ISR International School on the Rhine ermöglicht die hochwertige mehrsprachige Ausbildung künftig noch mehr Kindern bereits vom Kindergarten an. Durch die Erweiterung der Räumlichkeiten können dort ab September 2017 bis zu 100 der Jüngsten (3 bis 6 Jahre) zusätzlich an der ISR aufgenommen werden. Die Schule investiert in den Ausbau des Kindergartens knapp 1 Million Euro. Geschäftsführer Soliman: "Das sichert unseren Qualitätsanspruch und gewährleistet weiterhin Unterricht in möglichst kleinen Klassen." Hintergrund: Die International School on the Rhine gGmbH (ISR) mit Sitz in Neuss ist eine privat geführte gemeinnützige Einrichtung. 700 Schüler aus der Region und aus aller Welt bereiten sich gemeinsam auf international anerkannte Schulabschlüsse vor. Akademische Exzellenz und Charakterbildung stehen im Zentrum der Ausbildung und qualifizieren für ein Studium an führenden Universitäten in Deutschland und weltweilt. Für jüngere Kinder bietet die ISR einen internationalen Kindergarten auf dem ISR Campus. Schulbusse ermöglichen den sicheren Weg zur ISR aus Düsseldorf und dem gesamten Rhein Kreis Neuss. Anfragen zu Kindergarten, Grundschule und weiterführende Schule werden ganzjährig per E-Mail entgegen genommen: dagmar.rubino@isr-school.de und isabel.reimann@isr-school.de. Ansprechpartner: Claudia Dittrich Tel.: +49 (2131) 403 88-174, -0; Mobil: +49 (171) 7025425 E-Mail:claudia.dittrich@isr-school.de Web: http://www.isr-school.de (Ende) Aussender: Ludwig Wolfgang Ansprechpartner: Wolfgang Ludwig Tel.: +49 221 29219282 E-Mail: mail@ludwig-km.de Website: www.isr-school.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170718018

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2017 06:05 ET (10:05 GMT)