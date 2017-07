BERLIN (dpa-AFX) - 71 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland sind auch im Urlaub für den Chef erreichbar. Das geht aus einer aktuellen Umfrage von Bitkom Research hervor. Berufliche E-Mails lesen in den Ferien aber nur vier von zehn Beschäftigten (38 Prozent), 58 beziehungsweise 59 Prozent sind per Telefon oder über Messenger-Dienste wie Whatsapp erreichbar. Mit 75 Prozent am höchsten ist der Grad der Erreichbarkeit den Angaben nach bei den 30- bis 49-Jährigen.

Für die Studie im Auftrag des Branchenverbands Bitkom wurden im Mai 2017 gut 1000 Personen ab 14 Jahren befragt, 346 von ihnen sind Beschäftigte, die im Sommer in den Urlaub fahren./toh/DP/jha

