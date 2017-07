Frankfurt - Der Deka-EZB-Kompass ist zum zweiten Mal in Folge zurückgegangen und notierte im Juni bei 44,7 Punkten, so die Analysten der DekaBank.Hierzu hätten insbesondere die Inflations- und Kostenindikatoren beigetragen. Auch für die nächsten anderthalb Jahre würden die Analysten einen leicht nach unten gerichteten Verlauf infolge der gesunkenen Rohstoffpreise und des festeren Euros sowie vermutlich nicht mehr ganz so euphorischer Stimmungsindikatoren erwarten. Dies sollte die EZB veranlassen, den Ausstieg aus der ultra-expansiven Geldpolitik mit großer Vorsicht anzugehen.

