- Der Direktversicherer der Generali in Deutschland erhält in den Teilbereichen Sicherheit, Erfolg und Kundenorientierung das Prädikat "exzellent".



Die Cosmos Lebensversicherungs-AG hat sich in diesem Jahr erneut der Beurteilung durch die unabhängige Rating-Agentur ASSEKURATA gestellt. Für diese Bewertung wurde auch nicht-öffentliches Datenmaterial des Unternehmens herangezogen. Die Ergebnisse zu den Teilqualitäten Sicherheit, Erfolg, Kundenorientierung und Wachstum/Attraktivität im Markt spiegeln laut ASSEKURATA die aus Kundensicht zentralen Qualitätsanforderungen an das Unternehmen wider. Zum 12. Mal in Folge erhält die Cosmos Lebensversicherungs-AG die Bestnote A++.



Exzellente Sicherheitslage bestätigt



CosmosDirekt erhält in drei von vier Teilqualitäten das Prädikat "exzellent": Sicherheit, Erfolg und Kundenorientierung. Bei der Teilqualität Erfolg verbessert sich das Unternehmen von "sehr gut" auf "exzellent". Maßgebend für das Ergebnis ist auch der Geschäftsmix mit starker Fokussierung auf die Absicherung biometrischer Risiken. Durch die bewusste Unternehmensentscheidung, das Einmalbeitragsgeschäft deutlich zu reduzieren, ändert sich das Ergebnis im Bereich Wachstum/Attraktivität im Markt von "sehr gut" auf "gut". Laut ASSEKURATA zeichnet sich CosmosDirekt durch eine "exzellente" Kundenorientierung und Sicherheitslage aus. Die aufsichtsrechtliche Bedeckung der Anforderungen gemäß den Bestimmungen unter Solvency II erfüllt die Cosmos Lebensversicherungs-AG zum 31.12.2016 zu 542%. Aufgrund der Einbindung in die Generali Group profitiert die Gesellschaft beim Risikomanagement in einem hohen Maße vom Know-how einer international aufgestellten Versicherungsgruppe.



Über CosmosDirekt



CosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und gehört zur internationalen Generali Group. Mit rund 16,2 Milliarden Euro Beitragseinnahmen und mehr als 13,5 Millionen Kunden ist die Generali der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Mit einfachen und flexiblen Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt CosmosDirekt neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählen private Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Über 1,8 Millionen Kunden vertrauen auf CosmosDirekt, den weltweit größten Direktversicherer in der Sparte Lebensversicherungen. Mehr unter www.cosmosdirekt.de.



