Der Onlinevideodienst Netflix übertraf im vergangenen Quartal die Wachstumserwartungen der Analysten und setzt sich hierdurch ganz klar von der Konkurrenz die Amazon oder Maxdome ab - zudem notiert die Aktie kurz vor ihren Allzeithochs und könnte diese sogar noch überbieten!

Im abgelaufenen Quartal gewann der Konzern gut fünf Millionen neue Abonnenten hinzu, zuvor ging man noch von gut drei Millionen aus. Die Aktie sprang am Montag nachbörslich um fast elf Prozent auf ein Rekordhoch von rund 179,00 US-Dollar an, was auch den exklusiven Eigenproduktionen geschuldet ist. Damit setzt sich der Streaminganbieter nämlich deutlich von der Konkurrenz ab und schnappt den Gegenspielern immer mehr Kunden weg. Der Konzernumsatz stieg im Jahresvergleich um fast ein Drittel auf knapp 2,8 Milliarden US-Dollar an, der Gewinn legte sogar von 41,00 auf 66,00 Millionen US-Dollar zu. Derzeit kann Netflix knapp 104 Millionen Zuschauer zu seinen Kunden zählen und wird hierdurch auch immer mutiger bei seinen Prognosen. Mit steigenden ...

