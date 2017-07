An den US-Börsen zeichnet sich am Dienstag erneut eine wenig veränderte Eröffnung ab. Aus Europa und Asien kommen negative Vorgaben. Dort gaben die Aktienkurse kräftig nach, nachdem der US-Dollar zu den lokalen Währungen deutlich abgewertet hatte. So stieg der Euro erstmals seit Mai vergangenen Jahres über 1,15 Dollar. Ursächlich für die Schwäche des Greenback ist das Scheitern der von US-Präsident Donald Trump geplanten Gesundheitsreform.

Damit verstärkten sich die Zweifel, ob Trump überhaupt einige seiner Wahlversprechen einlösen kann. Das Thema dürfte daher auch die Stimmung an der Wall Street dämpfen. Allerdings muss sich die Politik dort die Aufmerksamkeit der Anleger mit der Bilanzsaison teilen, die am Dienstag richtig in Schwung kommt. Unter anderem werden Bank of America, Goldman Sachs, Johnson & Johnson sowie Unitedhealth Quartalszahlen vorlegen.

Am Montag nach Börsenschluss hat schon Netflix Geschäftszahlen vorgelegt. Positiv fiel hier vor allem die unerwartet stark gestiegene Zahl der Abonnenten auf. Die Netflix-Aktie steigt im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com um fast 11 Prozent.

An Konjunkturdaten stehen die Import- und Exportpreise aus dem Juni zur Veröffentlichung an. Vertreter der US-Notenbank werden sich nicht äußern, denn am Dienstag beginnt die übliche Schweigeperiode vor der nächsten Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed am 25. und 26. Juli.

July 18, 2017

