FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte bis zum Mittag um 0,15 Prozent auf 161,64 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,55 Prozent.

Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus Deutschland stützten etwas. So gingen die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobenen Konjunkturerwartungen von Finanzexperten etwas stärker zurück als erwartet.

Gestützt wurden die Anleihemärkte in Europa auch durch die im Juni geringere Inflationsrate in Großbritannien. Die Verbraucherpreise stiegen um 2,6 Prozent im Jahresvergleich. Volkswirte hatten mit unveränderten 2,9 Prozent gerechnet. Der Druck auf die britische Notenbank, ihren Leitzins anzuheben, wurde so gedämpft. Die Renditen britischer Staatsanleihen gingen besonders stark zurück.

Zudem wurde die Unsicherheit an den Märkten durch das vorläufige Scheitern der geplanten Gesundheitsreform in den USA erhöht. Eine Mehrheit für den Gesetzentwurf ist im US-Senat derzeit nicht absehbar. Eines der wichtigsten Wahlkampfversprechen von Präsident Donald Trump steht damit mehr denn je auf der Kippe./jsl/jkr/stb

