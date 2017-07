Berlin (ots) -



FINGER WEG VON DIESEN TYPEN! 33 AMÜSANTE GESCHICHTEN ÜBER DIE SORTEN MANN, AUF DIE FRAUEN IMMER WIEDER TREFFEN UND NICHT SELTEN REINFALLEN.



Was macht Frau, wenn sie sich eingestehen muss, dass sie mit einem Muttersöhnchen zusammen ist? Lohnt es sich, mit einem Bindungsgestörten eine Beziehung einzugehen, und wie erkennt man einen Blender, bevor man sich verliebt? Leider sind solche Typen, denen Frauen bei der Partnersuche immer wieder über den Weg laufen, traurige Wahrheit. Manche Eigenarten können anfangs noch charmant wirken, doch entpuppen sich schnell als Beziehungskiller. Der »Geizhals« etwa wirkt zu Beginn noch sparsam, und beim »Player« ist es seine verführerische Art, die anziehend wirken kann, bis man selbst zusehen muss, wie er mit der besten Freundin flirtet. Es gibt einfach Männer, von der Frau lieber die Finger lassen sollte!



In FINGER WEG VON DIESEN TYPEN! beschreibt Britta Avalon Kagels humorvoll und beispielhaft, in welche Kategorien sich die Herren der Schöpfung einordnen lassen. Es gibt der Leserin eindeutige Warnzeichen und Tipps an die Hand, was man bei der Partnersuche zu beachten hat und welche Abturner offensichtlich scheinen. Mit der nötigen Portion Sarkasmus und Ironie gibt die Autorin Aufschluss darüber, wie manche Männer ticken und warum eine Beziehung mit ihnen unmöglich scheint. Entstanden ist eine mitreißende Sammlung an Geschichten, in der jedes Klischee einen Platz findet und der Beweis erbracht wird, wie real solche Männertypen doch sind.



»Blender, Muttersöhnchen, Geizhälse - es gibt viele Männertypen, auf die frau nur zu oft hereinfällt. Und hinterher ist das Drama groß. Wie deutet man die Warnzeichen richtig? Britta Avalon Kagels glaubt, dafür einen Weg gefunden zu haben. Man könnte auch sagen: In diesem Buch finden Sie jedes Klischee, das es über Männer gibt und je gegeben hat. Das liest sich humorvoll, zu ernst nehmen sollte man es aber nicht. Denn wie es so schön heißt: Ausnahmen bestätigen die Regel und jeder Mann - äh, Mensch - ist einzigartig!« welt.de



»Es gibt aufmerksame, höfliche und charmante Männer, die einem jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Und dann gibt es die NO-GO-Männer, die uns das Leben einfach nur zur Hölle machen. Wer beim ersten Treffen noch über ihr Verhalten hinwegsieht, der endet vielleicht sogar in einer Beziehung mit ihnen. Da gibt es nur noch eines zu sagen: Es ist nie zu spät - Beine in die Hände nehmen und rennen! Britta Avalon Kagels ist die Autorin von 'Finger weg von diesen Typen - 33 Männer, auf die Frauen verzichten können'.« brigitte.de



»Sie hat mit Frauen in Internet-Foren gesprochen, hat ihre Freundinnen befragt und eigene Erfahrung eingebracht: Britta Avalon Kagels ist 30, studierte Pädagogin und Expertin in Sachen Männer mit Marotten.« Berliner Kurier am Sonntag



FINGER WEG VON DIESEN TYPEN! 33 Männer, auf die Frauen verzichten können Mit Illustrationen von Jana Moskito



296 Seiten | Taschenbuch ISBN 978-3-86265-659-2 9,99 EUR (D) Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag, Berlin 2017 www.schwarzkopf-schwarzkopf.de



DIE AUTORIN



BRITTA AVALON KAGELS, geb. 1987 in Berlin, machte einen Bachelor in Elementarer Pädagogik und arbeitet zur Zeit als Sozialpädagogin an einer Grundschule mit Flüchtlingskindern. Mit elf Jahren schrieb sie ihren ersten Roman. Seitdem veröffentlichte sie Kindergeschichten, Kurzgeschichten, Gedichte in Anthologien und im Tagesspiegel. Es folgten Lesungen im Berliner Ensemble, im Literaturhaus und in der Akademie der Künste. Im Jahr 2016 erschien ihr erstes Buch EINMAL SEX UND EIN BISSCHEN LIEBE im Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag.



