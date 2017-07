Eschborn (ots) - Die UX Design Awards werden jährlich durch das Internationale Design Zentrum Berlin (IDZ) ausgelobt. Nominiert werden die besten intuitiven Produkte und Services, die sich durch eine besonders gelungene Interaktion zwischen Mensch und Technologie auszeichnen. Eine Mixed Reality-Anwendung mit herausragender User Experience hat Zühlke einen Platz auf der Shortlist gesichert. Der Dienstleister für Innovationsprojekte ist somit im Rennen um einen der begehrten Awards.



User Experience als Award-Kriterium



In einer digital vernetzten Welt gewinnt die intuitive und motivierende Gestaltung von Produkten und Services zunehmend an Bedeutung. So steht neben der ursprünglichen Produktidee immer mehr auch das Nutzererlebnis selbst im Fokus - die User Experience wird zum entscheidenden Faktor für den Markterfolg. Und zum Bewertungskriterium dieses einzigartigen Wettbewerbs.



Mixed Reality: Effizienz durch HoloLens



Zühlkes nominierte Mixed Reality-Anwendung "HoloRepair" unterstützt ausgebildete Servicetechniker bei der Reparatur industrieller Flurförderzeuge. Der Mitarbeiter wird dabei per Microsoft HoloLens schrittweise durch den gesamten Reparaturvorgang geleitet, indem Hologramme des "Digital Twins" über den zu reparierenden Stapler projiziert werden. Die weitere Hilfestellung erfolgt parallel per Sprachsteuerung. Der Prototyp besticht durch seine intuitive Nutzerführung und bereitet den Weg für effizientere Services vor.



Präsentation auf der IFA Berlin



Gemeinsam mit den anderen erfolgreich nominierten Produktlösungen wird die Zühlke Anwendung im Rahmen einer Sonderausstellung auf der IFA Berlin präsentiert. Die Preisverleihung selbst findet am 2. September statt.



"Das Nutzererlebnis wurde viel zu lange vernachlässigt, weil technologische Machbarkeiten im Fokus standen. Viele Unternehmen haben erst jetzt realisiert, dass positive User Experience eine entscheidende Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg ist." Ines Lindner, Lead Consultant User Experience Zühlke Engineering



Über Zühlke



Zühlke ist der Dienstleister für Innovationsprojekte. Wir vereinen Business- und Technologie-Kompetenzen zu Lösungen, die unsere Kunden begeistern. Für sie entwickeln wir wirtschaftlich erfolgreiche Produkte, Services und Geschäftsmodelle der digitalen Zukunft - von der Idee über die Realisierung bis zum Betrieb. Dafür engagieren sich mehr als 800 Experten mit der Erfahrung aus über 8.000 umgesetzten Projekten.



OTS: Zühlke Engineering GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105144 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105144.rss2



Für Interviewanfragen und individuelles Bildmaterial wenden Sie sich bitte an:



Lena Hoffmann Leiterin Marketing & Kommunikation Telefon: 06196 - 777 54 480



Zühlke Zentrale Telefon: 06196 - 777 540 Email: info@zuehlke.com Email: lena.hoffmann@zuehlke.com