Stockholm - Der kriselnde Netzwerkausrüster Ericsson kommt immer stärker in Bedrängnis. Erneut musste das Management am Dienstag wie schon für den Jahresbeginn einen Quartalsverlust vermelden. Im zweiten Quartal lag das Minus bei einer Milliarde schwedischen Kronen (105 Mio Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Stockholm mitteilte. Vor einem Jahr hatte der Konzern noch einen Gewinn von 1,6 Milliarden Kronen eingefahren.

Seit geraumer Zeit hat Ericsson Mühe, mit seinen Produkten bei den Kunden aus der Telekombranche zu landen. Netzbetreiber investieren derzeit etwa weniger in neue Mobilfunksendestationen. Der Ausbau des schnellen Mobilfunkstandards LTE/4G ist in vielen Weltregionen fortgeschritten, die künftige ...

