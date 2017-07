Mainz (ots) -



Die Jubiläumsausgabe zum 40. Geburtstag der Kinderquizshow "1, 2 oder 3" ist zugleich die 1000. Folge des ZDF-Klassikers. Mit "1, 2 oder 3 - Die große Jubiläumsshow" feiern Steven Gätjen und Elton diesen Geburtstag am Samstag, 22. Juli 2017, um 20.15 Uhr im ZDF in einer Abendshow voller Experimente und Aktionen.



Drei Kinderteams, angeführt von den prominenten Teamkapitänen Stephanie Stumph, Mark Forster und Bülent Ceylan, kämpfen auf den bekannten Sprungfeldern um die goldenen Bälle. Jede der kniffligen Fragen wird durch ein Experiment oder eine Aktion eingeleitet oder aufgelöst. Diese sind in der Primetime-Ausgabe eine ordentliche Nummer größer und spektakulärer als sonst - wer gern staunt und dabei auch noch etwas lernen will, kommt in der Abendshow auf seine Kosten.



Weitere Jubiläumsgäste in der Sendung sind Günther Jauch und Helene Fischer. Mark Forster und Helene Fischer sorgen auch für die musikalische Unterhaltung. Und was bei einem solchen Jubiläum nicht fehlen darf, ist ein Blick zurück auf die schönsten Momente aus 1000 Folgen "1, 2 oder 3".



"1, 2 oder 3" wird 40 Jahre alt, und das wird auch bei KiKA kräftig gefeiert: In der Jubiläumswoche zwischen dem 11. und 14. September 2017 melden sich Elton und Piet jeweils um 20.10 Uhr bei KiKA mit vier Sonderausgaben der Show.



