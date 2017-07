Die FrischeParadies GmbH & Co. KG, Deutschlands größter Feinkost-Spezialmarkt mit Filialen unter anderem in Berlin, Hamburg, Köln und München bietet Gastronomen und Privatkunden ein breites Sortiment aus über 12.000 Delikatessen. Die hochwertige Architektur und Innenarchitektur sowie das differenzierte Lichtkonzept von Robertneun Architekten GmbH für die unlängst eröffnete Stuttgarter Niederlassung der FrischeParadies GmbH & Co. KG gliedert deren große Markthalle, definiert einzelne, voneinander unterscheidbare Zonen und erleichtert dem Kunden so die Orientierung in der Warenwelt. Die eingesetzten LED-Lichtwerkzeuge von Erco lenken die Aufmerksamkeit der Besucher und bringen die angebotenen Feinkost-Lebensmittel brillant zur Geltung - durch gerichtetes Licht, das mit einem Funkeln zum Kauf verführt.

Robertneun Architekten planten den FrischeParadies-Neubau in Stuttgart als prägnanten Baukörper bestehend aus vier stützenfreien Hallenabschnitten. Die für den Kunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...