Corporate News vom 18. Juli 2017 _wige MEDIA AG, ISIN: DE000A1EMG56 / WKN: A1EMG5

_wige MEDIA AG erhält mit Kredit zusätzliche Mittel über 2,5 Mio. Euro

- "Wichtiger Schritt in Richtung Wachstumsfinanzierung" - Erster Kreditvertrag seit sechs Jahren

Köln, 18. Juli 2017. Die _wige MEDIA AG hat heute mit einem großen deutschen Bankhaus erstmals nach sechs Jahren einen Kreditvertrag abgeschlossen. Von der Deutsche Postbank AG erhält _wige MEDIA im Zeitraum bis Juni 2018 (so Vertragsentwurf) zusätzliche Mittel von bis zu 2,5 Mio. Euro. Der Zinssatz liegt bei 3 %. "Nach der Restrukturierung und der Neuausrichtung des Unternehmens ist dies ein wichtiger Schritt in Richtung einer effizienteren Wachstumsfinanzierung", so Peter Lauterbach, CEO der _wige MEDIA AG. Da _wige MEDIA bereits im laufenden Jahr - trotz hoher Initialinvestitionen in die Amateurfußball-Plattform sporttotal.tv - profitabel werde und mittelfristig einen Umsatz von mehr als 100 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge von mehr als 10 Prozent erreichen wolle, sei die Grundlage für eine neue Finanzierungsstruktur geschaffen. "Während wir in den Jahren des Umbaus bisher weitgehend auf Kapitalerhöhungen angewiesen waren und zum Beispiel Kreditfinanzierungen nicht möglich waren, werden wir uns nun zum Vorteil unserer Aktionäre weitere Finanzierungsquellen erschließen", sagte Lauterbach.

Über _wige: Die _wige MEDIA AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities, im margenstarken internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv, motorsporttotal.com und formel1.de drei hochfrequentierte Sportportale für Online Sportvideos und Live-Streaming und ist Marktführer für Motorsport online. Ein wesentlicher Wachstums- und Ertragstreiber ist die neue Video-Plattform "sporttotal.tv": Dabei stattet das Unternehmen Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik aus, die es erlaubt, Fußballspiele in hoher Qualität und vollautomatisch live auf "sporttotal.tv" zu übertragen.

Zum weiteren Leistungsportfolio der _wige MEDIA AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und/oder Vermarktung von Sportevents wie das ADAC Zurich 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die _wige MEDIA AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull, VW oder Deutsche Post AG.

Weitere Informationen: www.wige.de

Investor Relations BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60 weitzel@kommunikation-bsk.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: _wige MEDIA AG Am Coloneum 2 50829 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0 Fax: +49 (0)221 7 88 77 199 E-Mail: info@wige.de Internet: www.wige.de ISIN: DE000A1EMG56 WKN: A1EMG5

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange

