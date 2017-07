Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.457,10 -0,06% +9,87% Euro-Stoxx-50 3.493,96 -0,64% +6,18% Stoxx-50 3.145,92 -0,59% +4,50% DAX 12.475,42 -0,89% +8,66% FTSE 7.398,36 -0,08% +3,58% CAC 5.198,59 -0,60% +6,92% Nikkei-225 19.999,91 -0,59% +4,63% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,61 +22

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,20 46,02 +0,4% 0,18 -18,8% Brent/ICE 48,61 48,42 +0,4% 0,19 -17,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.237,74 1.234,40 +0,3% +3,34 +7,5% Silber (Spot) 16,17 16,12 +0,3% +0,05 +1,5% Platin (Spot) 926,25 925,50 +0,1% +0,75 +2,5% Kupfer-Future 2,71 2,72 -0,3% -0,01 +7,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnet sich am Dienstag erneut eine wenig veränderte Eröffnung ab. Aus Europa und Asien kommen negative Vorgaben. Dort gaben die Aktienkurse kräftig nach, nachdem der US-Dollar zu den lokalen Währungen deutlich abgewertet hatte. So stieg der Euro erstmals seit Mai vergangenen Jahres über 1,15 Dollar. Ursächlich für die Schwäche des Greenback ist das Scheitern der von US-Präsident Donald Trump geplanten Gesundheitsreform.

Damit verstärkten sich die Zweifel, ob Trump überhaupt einige seiner Wahlversprechen einlösen kann. Das Thema dürfte daher auch die Stimmung an der Wall Street dämpfen. Allerdings muss sich die Politik dort die Aufmerksamkeit der Anleger mit der Bilanzsaison teilen, die am Dienstag richtig in Schwung kommt. Unter anderem müssen Quartalszahlen von Bank of America, Goldman Sachs, Johnson & Johnson sowie Unitedhealth verarbeitet werden.

Am Montag nach Börsenschluss hat schon Netflix Geschäftszahlen vorgelegt. Positiv fiel hier vor allem die unerwartet stark gestiegene Zahl der Abonnenten auf. Die Netflix-Aktie steigt im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com um fast 11 Prozent.

An Konjunkturdaten stehen die Import- und Exportpreise aus dem Juni zur Veröffentlichung an. Vertreter der US-Notenbank werden sich nicht äußern, denn am Dienstag beginnt die übliche Schweigeperiode vor der nächsten Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed am 25. und 26. Juli.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q

13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Zwischenbericht 2Q

22:06 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q

22:15 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Import- und Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der stark gestiegene Euro lastet am Dienstagmittag auf den europäischen Börsen. Der überraschend gut ausgefallene ZEW-Index setzt hingegen keine Akzente. Die Blicke richten sich bereits auf die EZB-Sitzung am Donnerstag. Es wird mit einem taubenhaften Auftritt von EZB-Präsident Mario Draghi gerechnet, um den Höhenflug des Euro zumindest zu verlangsamen. Derweil kommt die Berichtssaison auch in Europa langsam in Fahrt. Die Lufthansa hat ihren operativen Gewinn im ersten Halbjahr fast verdoppelt und die Jahresprognose für das bereinigte EBIT angehoben. Dennoch fällt die Aktie um 1,8 Prozent. Die Analysten der Commerzbank verweisen darauf, dass die Geschäftszahlen zwar hervorragend seien, der Markt jedoch eine erhöhte Gewinnprognose schon eingepreist habe. Zudem gebe es Anzeichen für ein schwächeres Momentum im zweiten Halbjahr. Auch Software AG wird nach einem guten zweiten Quartal zuversichtlicher. Der TecDAX-Konzern erhöhte über Nacht den Jahresausblick für die operative Marge. Die Aktie gewinnt 1 Prozent. Der schweizerische Pharmakonzern Novartis hat im zweiten Quartal 2017 von höheren Veräußerungsgewinnen und geringeren Abschreibungen profitiert und bekräftigt die Jahresprognose. Für die Aktie geht es in Zürich um 2,2 Prozent nach oben. Die Geschäftszahlen von Ericsson kommen nicht gut an, die Aktie bricht um mehr als 10 Prozent ein. Im Handel wird auf den unerwartet hohen Verlust des Netzwerkausrüsters verwiesen. Zudem kam die Bruttomarge deutlich zurück. "Der Gewinn liegt heftig unter den Erwartungen", sagt ein Händler zu den Geschäftszahlen von K+S-Wettbewerber Yara. Yara verlieren 4,1 Prozent und K+S 1,2 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.35 Uhr Mo, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1561 +0,26% 1,1531 1,1475 +9,9% EUR/JPY 129,65 +0,33% 129,23 129,41 +5,5% EUR/CHF 1,1031 -0,30% 1,1064 1,1046 +3,0% EUR/GBP 0,8873 +0,81% 0,8802 1,1387 +4,1% USD/JPY 112,14 +0,05% 112,09 112,79 -4,1% GBP/USD 1,3030 -0,53% 1,3099 1,3066 +5,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Ein schwacher Dollar hat am Dienstag die asiatischen Börsen belastet. Dagegen profitierte das zinslos gehaltene Gold von der Aussicht auf länger niedrige Zinsen in den USA. Die Ölpreise erholten sich zunächst etwas von den Vortagesverlusten, rutschten im späten Handel allerdings wieder ins Minus. Neue Prognosen der Energy Information Administration, die für August einen Anstieg der US-Fracking-Produktion um 113.000 Barrel am Tag erwartet, lasteten weiter auf den Notierungen. In Japan standen vor allem die Exportwerte mit dem schwachen Dollar unter Druck. Honda Motor verloren 1,2 Prozent und Toyota Motors 1,3 Prozent. Aber auch die Versicherungswerte verzeichneten deutlichere Abgaben. Mitsubishi UFJ Financial reduzierten sich um 1,4 Prozent und Japan Post Bank um 1,1 Prozent. Der australische Bergbaukonzern Rio Tinto wird in diesem Jahr weniger Eisenerz und Kokskohle produzieren als ursprünglich angenommen. Der Kurs gab um 1,5 Prozent nach. Die Banken-Schwergewichte Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking, National Australia Bank und Australia and New Zealand Banking fielen zwischen 1,6 und 1,9 Prozent. Grund waren Berichte, wonach die Regulierungsbehörde ihre Pläne für die Kapitalausstattung der Banken zeitnah veröffentlichen will. Es bestehen hier Sorgen in Bezug auf möglicherweise verschärfte Vorgaben. Dagegen schossen Sunny Optical in Hongkong um 13,3 Prozent nach oben. Das Unternehmen konnte mit seinem Zwischenbericht für das zweite Quartal überzeugen. Für China Vanke ging es um 1,5 Prozent aufwärts. Das Unternehmen plant eine größere Übernahme.

CREDIT

Am Dienstag kommen die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS) etwas zurück. Während der Gesamtmarkt weiterhin vom Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank profitiert, stehen die Einzeltitel verstärkt unter dem Einfluss der nun startenden Berichtssaison. Das Interesse am Primärmarkt ist punktuell. Während die Anleihe von Steinhoff vierfach überzeichnet war und problemlos bei Investoren untergebracht werden konnte, musste nach Aussage der Commerzbank Tereos ihre Anleihebemühungen vorerst auf Eis legen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Munich Re: Weniger Naturkatastrophen-Schäden im ersten Halbjahr

Nach den vielen verheerenden Naturkatastrophen im vergangenen Jahr lässt sich 2017 bislang verhältnismäßig ruhig an. Naturkatastrophen richteten im ersten Halbjahr Schäden im Wert von 41 Milliarden US-Dollar an, wie der weltgrößte Rückversicherer Munich Re mitteilte. Der Anteil der versicherten Schäden lag bei 19,5 Milliarden Dollar.

Aurelius startet Aktienrückkauf von bis zu 50 Millionen Euro

Die Münchner Beteiligungsgesellschaft Aurelius hat beschlossen, ein weiteres Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro aufzulegen. Im Zeitraum vom 24. Juli 2017 bis zum 23. Juli 2018 sollen insgesamt bis zu 1,1 Millionen eigene Aktien der Gesellschaft zurückgekauft werden.

Chinesen stocken weiter bei Grammer auf

Der mit dem Grammer-Management verbündete chinesische Großaktionär Ningbo Jifeng hat seine Beteiligung an dem Autositzehersteller weiter aufgestockt. Per 12. Juli kommen die Chinesen auf eine Beteiligung von gut 20 Prozent, nachdem es zuvor gut 15 Prozent waren, wie aus einer Pflichtmitteilung von Grammer hervorgeht. Grammer hatte sich Anfang des Jahres mit dem langjährigen Partner gegen den Einfluss der Familie Hastor verbündet, die über zwei Gesellschaften mit rund 20 Prozent an den Ambergern beteiligt ist.

Haldex mit Gewinneinbruch - Unsicherheit wegen Übernahme belastet

