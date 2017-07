Zürich (awp) - Swatch lanciert die zweite Generation seiner kontaktlosen Bezahllösung. Im Rahmen einer Kooperation mit China UnionPay will Swatch damit im chinesischen Markt Fuss fassen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt. Bisher seien elf chinesischen Banken mit an Bord. Starten soll das neue Angebot mit vier Uhrenmodellen, ...

