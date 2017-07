IRW-PRESS: Altech Chemicals Limited: Altech schließt Übertragung von EPC zu SMS Group ab

Altech schließt Übertragung von EPC zu SMS Group ab

Höhepunkte-

- Übertragung aller technischen Daten zum EPC-Team der SMS Group erfolgreich abgeschlossen - Technisches Schlüsselpersonal weiterhin verfügbar, um das Team von SMS zu unterstützen - Qualitativ hochwertige technische Arbeiten durch früheren Vertragspartner und hervorragende Zusammenarbeit - Standortbesichtigung in Johor (Malaysia) durch das Projektteam von SMS abgeschlossen - EPC-Festpreisschätzung in fortgeschrittenem Stadium 18. Juli 2017 - Altech Chemicals Limited (ASX: ATC, FRA: A3Y) (Altech oder das Unternehmen) freut sich, ein Update der Umstellung der Detailplanung, der Beschaffung und der Errichtung (Engineering, Procurement and Construction, EPC) seiner geplanten Anlage für äußerst reines Aluminiumoxid (HPA) in Malaysia vom zuvor beauftragten EPC-Vertragspartner zum deutschen Technikunternehmen SMS Group GmbH (SMS) bereitzustellen.

Am 16. Mai 2017 meldete das Unternehmen die Beauftragung von SMS als EPC-Vertragspartner für die Errichtung seiner geplanten HPA-Anlage in Malaysia. SMS wird einen Festpreis-Pauschalvertrag unterzeichnen und hat Altech eine klar definierte Garantie für einen Anlagendurchsatz vorgeschlagen. Angesichts der früheren Erfahrung mit der Kaolin-HPA-Chlorwasserstoff-Verarbeitungstechnik, die Altech anwenden wird, hat SMS Prozess- und Endproduktgarantien vorgeschlagen, die die Beantragung der Finanzierung des Exportkreditprojektes von Altech stärken werden. Die von SMS vorgeschlagenen zusätzlichen Garantien sind äußerst positive Ergebnisse, die das Projektrisiko erheblich senken.

Der frühere EPC-Vertragspartner hat im Rahmen eines einvernehmlichen Abkommens nun die Übertragung aller technischen Daten und Informationen an das Projektteam von SMS/Altech abgeschlossen. Eine wochenlange formelle Übergabe fand in Düsseldorf (Deutschland) statt. Dabei wurden die neuen Teamleiter von ihren entsprechenden scheidenden Pendants sowie von Altech umfassend eingewiesen. Von besonderer Bedeutung ist die Tatsache, dass technisches Schlüsselpersonal weiterhin verfügbar sein wird, um das Team von SMS/Altech zu unterstützen und eine effiziente und vollständige Übergabe der Informationen sicherzustellen. Der Managing Director der Prozesstechnologieabteilung von SMS, Herbert Weißenbäck, leitet das Projektentwicklungsteam, wobei für jeden wichtigen Fachbereich Führungskräfte ernannt werden.

Die EPC-Übergabe gipfelte in einem Besuch wichtiger Mitglieder des EPC-Teams in der Industrieanlage Tanjung Langsat in Johor (Malaysia), um den Standort zu besichtigen, den sich Altech für die geplante HPA-Anlage gesichert hatte. Wichtige lokale Design-, Genehmigungs- und Umweltberater wurden in das Team von SMS aufgenommen und die geplanten Bereiche sowie die Infrastruktur zur Unterstützung der Bauarbeiten wurden inspiziert. Nachdem es das Verhüttungsprojekt Sakura in Sarawak (Malaysia) erfolgreich abgeschlossen hatte, hat SMS eine malaysische Tochtergesellschaft gegründet, die sich in einer idealen Position befindet, um die Errichtung der HPA-Anlage von Altech zu beaufsichtigen.

Während der Umstellung äußerte sich SMS zur Qualität der technischen Arbeiten, die vor seiner Beteiligung am Projekt durchgeführt wurden, sowie zur professionellen Zusammenarbeit während der Übergabe. Altech würdigte auch die Qualität der Arbeit, die Professionalität, die Zusammenarbeit und die Unterstützung des früheren technischen Vertragspartners.

Herbert Weißenbäck, Managing Director der Prozesstechnologien von SMS, sagte, dass die Qualität der bis dato durchgeführten technischen Arbeiten den Standards entspräche, die von einem renommierten deutschen Anlagenbauer zu erwarten wären. Wir haben eine Prüfung der meisten geplanten Anlagen und Prozesse durchgeführt und sind zuversichtlich, dass durch den von Altech geplanten Prozess erfolgreich Aluminiumoxid mit einer angepeilten Qualität von 99,99 Prozent produziert werden wird. Die technischen Arbeiten gehen gut voran und entsprechen im Allgemeinen unseren hohen Standards. Die Übergabe der Informationen und des Know-hows durch den früheren Vertragspartner geht gut voran. Wie bereits am 12. Juli 2017 gemeldet, beteiligte sich SMS an einer Aktienplatzierung in Höhe von 100.000 US-Dollar, um sein Vertrauen in und seine Unterstützung des Projekts zu verdeutlichen. http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/40405/Ann ATC ASX Altech Completes Transfer of EPC to SMS Group 14 Jul 17_DEPRcom.001.jpeg

Team von SMS und Management von Altech am Standort Tanjung Langsat von Altech

SMS wird weiterhin die EPC-Kapitalkostenschätzung für die HPA-Anlage finalisieren, die sich in fortgeschrittenem Stadium befindet und bis zum Ende des laufenden Quartals fertiggestellt werden soll.

Iggy Tan, Managing Director von Altech, sagte hinsichtlich des Übergangs zu SMS als EPC-Vertragspartner: Der Übergang zu SMS verläuft äußerst reibungslos und der Großteil der technischen Daten wurde bereits erfolgreich vom früheren technischen Vertragspartner übertragen. Wie bereits zuvor erwähnt, konnte SMS alle verbliebenen Detailplanungsarbeiten mit minimalem Arbeitsaufwand übernehmen. Das kurzfristige Hauptaugenmerk von SMS ist auf die Bereitstellung eines ungefähren EPC-Festpreises gerichtet, sodass Altech seine Beantragung einer Exportkreditfinanzierung finalisieren kann, was bis zum Ende des laufenden Quartals abgeschlossen werden soll. SMS kann bei deutschen Beantragungen einer Exportkreditfinanzierung eine umfassende Erfahrung vorweisen und zählt zu den drei größten Benutzern dieser Einrichtung in Deutschland, weshalb man mit dem Genehmigungsprozess eines Exportkredits bestens vertraut ist.

SMS Group SMS ist ein deutsches Anlagen- und Maschinenbauunternehmen, das sich größtenteils in Privatbesitz befindet und einen Jahresumsatz von rund 3,3 Milliarden Euro erzielt. SMS bietet schlüsselfertige Lösungen auf Basis einer innovativen Anlagentechnologie, die auch Gebäude, Infrastruktur und Zusatzausrüstung für Verarbeitungsanlagen wie die von Altech geplante Anlage zur Herstellung von hochreinem Aluminiumoxid (HA) beinhalten. SMS wurde im Jahr 1871 gegründet, hat seinen Sitz in Düsseldorf (Deutschland) und weltweite Niederlassungen. SMS konnte erst kürzlich mit der erfolgreichen Umsetzung des Schmelzofenprojektes Sakura in der malaysischen Provinz Sarawak Erfahrungen als EPC-Vertragspartner in Malaysien sammeln.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Iggy Tan Geschäftsführer Altech Chemicals Limited Tel: +61 8 6168 1555 E-Mail: info@altechchemicals.com Shane Volk Company Secretary Altech Chemicals Limited Tel: +61 8 6168 1555 E-Mail: info@altechchemicals.com INVESTOR RELATIONS (Europa) Kai Hoffmann- Soar Financial Partners Tel: +49 69 175 548320 E-Mail: hoffmann@soarfinancial.com Wir sprechen Deutsch. - Ende -

Über Altech Chemicals (ASX:ATC) (FRA:A3Y)

Altech Chemicals Limited (Altech/das Unternehmen) hat die Absicht, sich als einer der weltweit führenden Anbieter von Aluminiumoxid mit einem Reinheitsgrad von 99,99 % (4N) (Al2O3) zu positionieren.

Hochreines Aluminiumoxid (HA) ist ein hochwertiges, wirtschaftlich lukratives und stark nachgefragtes Produkt, da es für die Herstellung von synthetischem Saphir essentiell ist. Synthetischer Saphir wird in der Herstellung von Substraten für LED-Lampen, Halbleiter-Wafer in der Elektronikindustrie sowie kratzfestem synthetischen Saphirglas für Armbanduhren, optische Fenster und Smartphone-Komponenten eingesetzt. Für die Herstellung von synthetischem Saphir gibt es anstelle von HA kein Ersatzmaterial.

Auf internationaler Ebene beträgt der Bedarf an HA rund 25.315 Tonnen pro Jahr (2016). Bei der Nachfrage verzeichnet man jährlich ein Gesamtwachstum von 16,7 % (2016 - 2024), das vor allem durch den weltweit steigenden Einsatz von LEDs angetrieben wird. Als energieeffiziente, längerlebige und kostengünstigere Beleuchtungsvariante verdrängen LED-Beleuchtungskörper die herkömmlichen Glühlampen immer mehr vom Markt.

Die derzeit am Markt tätigen HA-Produzenten verwenden teure und hochgradig verarbeitete Aufschlagsmaterialien wie z.B. Aluminiummetall zur Herstellung von hochreinem Aluminiumoxid. Altech hat eine bankfähige Machbarkeitsstudie für die Errichtung und den Betrieb einer HA-Anlage mit 4.000 Tonnen Jahreskapazität im Industriekomplex Tanjung Langsat in Johor, Malaysien erstellt. In dieser Anlage wird hochreines Aluminiumoxid direkt aus Kaolin hergestellt, das aus der zu 100 % unternehmenseigenen Kaolinlagerstätte bei Meckering in Westaustralien stammt. Altech wird bei seinem Produktionsverfahren für die Extraktion von hochreinem Aluminiumoxid unter Anwendung einer Methode auf Chlorwasserstoffbasis (HCl) eine herkömmliche Standardanlage samt Standardausrüstung einsetzen. Die Produktionskosten dürften dabei bedeutend niedriger ausfallen als bei den etablierten HA-Produzenten.

Das Unternehmen bemüht sich derzeit um eine Projektfinanzierung und plant, mit der Projektentwicklung im 4. Quartal 2017 zu beginnen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die anhand von Begriffen wie z.B. geht davon aus, prognostiziert, kann, wird, könnte, glaubt, schätzt, hat zum Ziel, erwartet, plant oder beabsichtigt sowie ähnliche Begriffe, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, zu erkennen sind. Hinweise, Richtlinien oder Prognosen zu den zukünftigen Einnahmen, zum Vertrieb, zur Finanzlage oder zum Leistungsprofil, zu den Zielen, Schätzungen und Annahmen in Bezug auf die Produktion, Preise, Betriebskosten, Ergebnisse, Investitionen, Reserven und Ressourcen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der Bewertung der aktuellen Wirtschafts- und Betriebssituation sowie auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und Handlungen, die zum Zeitpunkt dieser Mitteilung als realistisch eingeschätzt werden und nach aktueller Einschätzung auch eintreten werden. Diese unterliegen jedoch beträchtlichen technischen, geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Eventualitäten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren verbunden, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens, der Direktoren und der Unternehmensführung liegen. Wir haben weder die Absicht noch die Möglichkeit zu garantieren, dass die Ergebnisse, Leistungen und Erfolge, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Mitteilung direkt oder indirekt genannt werden, tatsächlich eintreten. Die Leser sollten sich demnach nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen geschätzten, zum Ausdruck gebrachten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen.

Darüber hinaus kann nicht garantiert werden, dass die deutsche Regierung eine Exportgarantie für die Projektfinanzierung erteilt und/oder eine Fremdfinanzierung für das Projekt genehmigt wird. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Gewähr für den Ausgang des Exportgarantieansuchens. Darüber hinaus liegen dem Unternehmen bisher keine Schätzungen der Investitionskosten für das Projekt vom beauftragten EPC-Vertragspartner vor. Es wird nach wie vor am endgültigen Design der geplanten Anlage zur Herstellung von hochreinem Aluminiumoxid (HA) in Malaysia gearbeitet. Auch zu den Firmenangeboten liegen noch keine ausreichenden Kostenangaben vor, um eine Schätzung zu ermöglichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40405 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40405&tr=1

