Weltweit gab es im ersten Halbjahr so wenige Schäden durch Naturkatastrophen wie zuletzt im Jahr 2006. Kein Grund zur Entwarnung, meinen die Experten und verweisen auf ein Land, das es diesmal besonders heftig traf.

Donald Trump würde die Nachricht vermutlich unter die Kategorie "Fake News" einstufen. Unterscheidet sich doch seine Meinung zu den Auswirkungen des Klimawandels in weiten Teilen von der im Rest der Welt. Dass gerade die USA von den Klimakapriolen im ersten Halbjahr besonders betroffen war, zeigt die Auswertung der weltweiten Naturkatastrophen durch den Rückversicherungskonzern Munich Re. Demnach lösten Gewitterstürme in den Vereinigten Staaten drei der fünf teuersten Schadenereignisse weltweit im ersten Halbjahr aus."Dass die USA besonders stark vom Klimawandel betroffen sind, ist Fakt", ist Peter Höppe überzeugt. Der Leiter der Geo-Risikoforschung beim weltgrößten Rückversicherer hat die Auswertung maßgeblich begleitet und dabei ein eindeutiges Ergebnis festgestellt. Knapp die Hälfte der Schäden durch Naturkatastrophen in den ersten sechs Monaten sind durch Gewitter und Tornados in den USA entstanden. Bei 18,5 Milliarden Dollar lag die Schadenssumme dort, hervorgerufen durch insgesamt sechs schwere Gewitter und Tornados vor allem im ersten Quartal des Jahres. Weltweit betrug die Schadensumme durch Naturkatastrophen 41 Milliarden Dollar.

Damit jedoch blieben die weltweiten Schäden diesmal weit unter denen des Vorjahres sowie unter dem langfristigen Durchschnitt: Im Vorjahreszeitraum summierten sich die Schäden auf 111 Milliarden Dollar, im zehnjährigen Schnitt auf 102 Milliarden und sogar im 30-jährigen Durchschnitt sind es 66 Milliarden Dollar. "Es liegt elf Jahre zurück, dass zuletzt eine solch niedrige Schadensumme weltweit gemessen wurde", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...