BERLIN (Dow Jones)--Bei den deutschen Unternehmen wächst die Sorge über Engpässe bei der Besetzung betrieblicher Ausbildungsplätze. Grund ist eine Umfrage, nach der sich der Anteil der Betriebe, die ihre Ausbildungsplätze nicht besetzen können, in den vergangenen zehn Jahren auf nunmehr 31 Prozent verdoppelt hat. "Fast jeder zehnte Ausbildungsbetrieb hat noch nicht einmal eine einzige Bewerbung erhalten", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, bei der Vorstellung der neuen Ausbildungsumfrage der Kammerorganisation.

"Uns geht der Nachwuchs aus", konstatierte Schweitzer in Berlin bei einer Pressekonferenz zu der Online-Erhebung, an der sich bundesweit 10.561 Unternehmen beteiligt hatten. Schon jetzt sei der Fachkräftemangel nach den Erkenntnissen des DIHK für die Unternehmen das "Konjunkturrisiko Nummer eins". Schweitzer warnte, dies sei "eine gefährliche Entwicklung für die gesamte Gesellschaft", denn fehlende Fachkräfte bedeuteten weniger Wachstum und Wohlstand.

Konkret erhielten fast 15.500 der rund 190.000 Ausbildungsbetriebe aus dem Bereich der Industrie- und Handelskammern überhaupt keine Bewerbungen. Das waren laut den Angaben 1.500 mehr als im Jahr zuvor. "Ich sehe hier eine gefährliche Abwärtsspirale", sagte der Präsident des DIHK.

Ausländerbehörden sollen Ermessensspielraum nutzen

Der Wirtschaftsverband richtete deshalb zahlreiche Forderungen an die Politik. "Wir müssen mehr für unsere duale Ausbildung tun", mahnte Schweitzer. Der DIHK verlangte unter anderem Verbesserungen bei der Schulbildung und mehr Berufsorientierung an den Schulen. Möglichst jeder Schüler in Deutschland sollte demnach "direkte und praktische Erfahrungen in der Berufswelt sammeln". Zudem gelte es, die Berufsschulen für die Digitalisierung zu rüsten sowie Studienabbrechern, Lernschwächeren und Flüchtlingen berufliche Perspektiven aufzuzeigen.

Schweitzer forderte in diesem Zusammenhang die Ausländerbehörden dazu auf, ihre "Ermessensspielräume im Sinne der Geflüchteten und Unternehmen" zu nutzen. Der gesetzliche Abschiebeschutz müsse bereits für die Einstiegsqualifizierung vor der Ausbildung gelten. "Unternehmen und Flüchtlinge brauchen vor allem Rechts- und Planungssicherheit", mahnte er die Politik. Dies sei "ein ganz wichtiger Punkt".

Der DIHK-Präsident machte sich zudem für eine Aufhebung des gesetzlichen Kooperationsverbotes für Bund und Länder im Bildungsbereich stark, wie sie auch von der SPD gefordert wird. Er sei "kein Freund des Kooperationsverbotes", sagte Schweitzer. "Dass wir einen guten Standard haben über alle Schulen hinweg in Deutschland, wäre sehr sinnvoll."

July 18, 2017

