Form3, eine cloudbasierte, durchgängige, sichere Plattform für die weltweite Zahlungsverarbeitung, hat eine strategische Investition von Barclays, dem Angel CoFund und einigen weiteren Einzelinvestoren erhalten, die gemeinsam mit den bereits vorhandenen Anteilseignern 5 Millionen aufgebracht haben. Mithilfe der neuen Mittel wird an die Dynamik von Form3 in Großbritannien angeknüpft und die Dienstleistungen in Europa und Nordamerika ausgebaut.

Form3 wird auf Grundlage dieser Finanzierungsrunde seine API-basierte Payments-as-a-Service-Plattform ausbauen, um den Kunden Echtzeit- und Interbanken-Zahlungsvorgänge anbieten zu können. Neben dem derzeitigen Angebot für Faster Payments Großbritannien, Bacs, CHAPS, SEPA und SWIFT wird Form3 ab November 2017 in Echtzeit SEPA-Dienste und ab Anfang 2018 Dienste in Echtzeit USA einführen. Form3 plant, sein Team erheblich auszubauen, um sein Wachstum im herausfordernden Umfeld der Bank- und Fintech-Gemeinschaft sowie den Sektoren der Zahlungsinstitute, Banken und Finanzinstitute zu unterstützen.

"Wir betrachten Form3 als die Zahlungsplattform der nächsten Generation", sagte Michael Mueller, CEO, Form3. Er ergänzte: "Unsere Kunden erkennen rasch die Vorteile unserer cloudnativen Plattform und beginnen häufig mit einer einzigen Zahlungsart, um ihr Kundenangebot zu verbessern. Die Durchführung komplexer Projekte mit großen Teams und monolithischen Zahlungs-Knotenpunkten, Gateways, Integrationen usw. ist nicht erforderlich. Die Kunden abonnieren einfach einen Zahlungsdienst und wir kümmern uns um den Rest. Eine auf niedrigen Kosten basierende Struktur und ein kommerzielles Pay-as-you-Go-Modell führen dazu, dass Nutzer geringer oder sehr hoher Volumina kostengünstig Zugang zu hochmodernen Zahlungsmöglichkeiten haben. Wir freuen uns sehr über die Unterstützung, die wir in dieser Finanzierungsrunde erhalten haben. Sie reflektiert unsere wachsende Kundenbasis und unserer Fähigkeit, die Marktnachfrage nach einem besseren Zugang zu Zahlungssystemen zu erfüllen."

Dan Roberts, Managing Director bei Barclays, sagte: "Barclays ist im Hinblick auf die Zahlungskompetenz weltweit führend und verfügt über eine starke Leistungsbilanz bei Zahlungsinnovationen. Wir glauben, dass Form3 eine positive Veränderung in der Zahlungslandschaft ermöglichen kann. Form3 hat rasch Dienste zur Verfügung gestellt und fordert damit die gegenwärtigen Technologieoptionen in erheblichem Maße heraus. Wir betrachten das neu entstehende Payments-as-a-Service-Modell als Ergänzung unserer bestehenden Funktionen, sodass den Kunden weitere Auswahlmöglichkeiten geboten werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Form3, während das Unternehmen sein Modell weiter ausbaut."

Tim Mills, Investment Director bei Angel CoFund, ergänzte: "Die Unterstützung von Form3 ist uns eine große Freude, denn es schafft eine wichtige Komponente im Zuge der weltweiten Bemühungen, bessere Verarbeitungs-, Clearing- und Abwicklungsdienstleistungen für Zahlungen zu ermöglichen. Diese entscheidende verbindende Infrastruktur wird zu zahlreichen Verbesserungen und Innovationen im Fintech-Bereich und alltäglichen Handel führen."

Über Form3

Form3 ist eine neuartige Herangehensweise an Zahlungstechnologie und -Dienstleistungen in der Cloud. Form3 bietet durchgängigen Payments-as-a-Service für Finanzinstitute und beaufsichtigte Finanztechnologiefirmen und einen zuverlässigen und sicheren cloudbasierten Zugang zu den Zahlungsverkehrsverfahren FPS, BACS, CHAPS, SEPA und SWIFT sowie Bankpartnerschaften. Der Service ist robust und zuverlässig und er genießt das Vertrauen der weltweit führenden Finanzinstitute. Form3 strafft und vereinfacht den Betrieb und die Kosten der Zahlungsverarbeitung und liefert dem Unternehmen damit einen Mehrwert. Bei der API von Form3 handelt es sich um einen zentralen Zugangspunkt zur gesamten Bandbreite an Zahlungsverkehrsverfahren. Durch die zukunftssichere Gestaltung am Erfüllungsort für größtmögliche Sicherheit entsteht ein unkomplizierter, benutzerfreundlicher und problemloser Payments-as-a-Service. Besuchen Sie www.form3.tech

Über Barclays

Barclays ist eine transatlantische Privat-, Firmenkunden- und Investment-Bank, die Produkte und Dienstleistungen für Privat-, Geschäfts- und Investment-Banking, Kreditkarten sowie Vermögensverwaltung anbietet und über eine starke Präsenz auf ihren beiden Heimatmärkten, Großbritannien und den USA, verfügt.

Mit einer über 325-jährigen Firmengeschichte und Expertise im Bankgeschäft ist Barclays in mehr als 40 Ländern tätig und beschäftigt rund 85.000 Mitarbeiter. Barclays bewegt, verleiht, investiert und schützt das Geld seiner Kunden und Klienten in aller Welt.

Über Angel CoFund

Gegründet im Jahr 2011, ist der Angel CoFund eine privat verwaltete und kommerziell ausgerichtete Einrichtung, die gemeinsam mit einer Gruppe aus Business-Angels in KMU mit hohem Potenzial in Großbritannien investiert durch die direkte Bereitstellung von Finanzmitteln und die Förderung der Expansion und Entwicklung des Business-Angel-Marktes.

Von der British Business Bank mit Mitteln aus dem Ministerium für Wirtschaft, Energie und Industriestrategie unterstützt, ist der Angel CoFund mit einem Volumen von 100 Millionen Pfund in der Lage, Anfangsinvestitionen von 100.000 Pfund bis zu einer Million Pfund in Unternehmen zu tätigen begleitet von Konsortien von Business-Angels.

Bislang hat der Angel CoFund 75 Unternehmen (beispielsweise Ebury, Gousto, Crowd Vision und Hopster) mit mehr als 35 Millionen Pfund in Form von direkten Investitionen sowie über 165 Millionen Pfund von Business-Angels und weiteren Investoren unterstützt, womit er einer der aktivsten Frühphasen-Investoren des Landes ist.

Der Angel CoFund ist ein langfristig orientierter Investor und legt insgesamt für jedes Pfund, das er investiert, weiteres Kapital in Höhe von einem Pfund zurück. Das Modell verschafft Portfoliounternehmen und Koinvestoren die Unterstützung, die sie benötigen, um ein kräftiges Wachstum zu forcieren.

www.angelcofund.co.uk

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170718005702/de/

Contacts:

Dina Communications

Shamira Alidina, +44 (0) 7801 590718

Media Relations Director

shamira@dinacomms.com