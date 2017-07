Die Immobilienpreise in Chinas Metropolen fallen aktuell niedrig aus und rangieren auf dem niedrigstem Niveau der vergangenen zwei Jahre. Außerhalb der Großstädte ziehen die Preise hingegen weiter deutlich an.

Der Immobilienmarkt in Chinas Metropolen kühlt sich etwas ab. In Peking fielen die Preise für Eigenheime im Juni erstmals seit mehr als zwei Jahren, wie aus Daten vom Dienstag hervorgeht. In Shanghai setzte sich der Rückgang fort, in Shenzhen stagnierten die Preise. Abseits der größten Städte verteuern sich Immobilien dagegen weiter. Dabei spielt eine Rolle, dass auf Käufer und Verkäufer dort weniger ...

