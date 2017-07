In der Nähe des Tempelbergs in Jerusalem ist es in der Nacht zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Palästinensern gekommen. Dabei wurden rund 50 Menschen verletzt. Die Hamas rufen jetzt zu Aufständen auf.

Bei nächtlichen Zusammenstößen mit der Polizei sind in der Nähe des Tempelbergs in Jerusalem rund 50 Palästinenser verletzt worden. 15 davon seien von Geschossen mit Gummimantel getroffen worden, teilte das Rote Kreuz am Dienstag mit. Hintergrund der Unruhen sind verschärfte Sicherheitschecks für muslimische Gläubige am Tempelberg. Die Kontrollen hatte Israel am Sonntag nach einem blutigen ...

