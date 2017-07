Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts023/18.07.2017/13:15) - Die Digitalisierung verändert die industrielle Fertigung grundlegend. Das Internet of Things, die Machine-to-Machine-Kommunikation und die vernetzte Produktion lassen keinen technologischen Teilbereich oder Branche unberührt. Diese vierte industrielle Revolution birgt vielfältige Chancen - aber auch unzählige Risiken. Mit dem Fachbuch "Industrie 4.0" widmen sich bekannte Experten aus verschieden Industriebereichen der Fragestellung nach den Möglichkeiten der tiefgreifenden, digitalen Veränderung. Das Thema wird dabei umfassend und in allen Facetten beleuchtet und analysiert. Dabei liegt das Hauptaugenmerk der Beiträge nicht nur auf dem möglichen Potenzial, sondern auch auf der konkreten Umsetzung der Industrie 4.0-Anwendungen. Somit wird dem interessierten Leser ein praxisbezogener Leitfaden an die Hand gegeben, mit dessen Hilfe er das Konzept der industriellen Digitalisierung verstehen und umsetzen kann. Aus dem Inhalt: * Digitale Revolution und digitaler Wandel: Welche Implikationen ergeben sich für den Maschinen- und Anlagenbau? * Smart Factories und vernetzte adaptive Produktion: Wie lassen sich herstellerunabhängige standardisierte Schnittstellen in der Produktion etablieren? * Smart Products und innovative Produktentwicklung: Wie lassen sich smarte Lösungen explorativ und agil entwickeln? * Smart Services und neue Geschäftsmodelle: Datengetriebene Geschäftsmodelle für Industrie 4.0 und erfolgreiche Businessmodelle. Qualitätsmanagement * Digitale Anwendungen und Datenverarbeitung in der Industrie: Big Data in der Produktion, Machine Analytics und Industrial Analytics. * Rahmenbedingungen, Rechtsgrundlagen und Systemsicherheit: Know-How-Schutz, Cyber-Security und Datensicherheit im Rahmen von Industrie 4.0 Thomas Schulz (Hrsg.) Industrie 4.0. Potenziale erkennen und umsetzen. 1. Auflage 2017 380 Seiten Preis 59,80 EUR ISBN 978-3-8343-3394-0 Das Buch kann versandkostenfrei bestellt werden - natürlich auch als eBook unter: https://goo.gl/dLFpK4 Ein Rezensionsexemplar gibt es hier: pressestelle@vogel.de Das Vogel-Fachbuchprogramm begleitet als Wissenspartner Anwender in der Praxis bei ihren beruflichen Herausforderungen, zeigt den aktuellen Wissensstand und eröffnet Professionals neue Perspektiven. Das Fachbuchportfolio geht auf technische und wirtschaftliche Treiber ein und bietet mehrmediales, gut strukturiertes Fachwissen. Modern und übersichtlich aufbereitet mit intelligenten Zusatzfeatures adressiert das Fachbuchprogramm bevorzugt Professionals in den Branchen Automobil, Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik und Verfahrenstechnik. Vogel Business Media http://www.vogel.de ist Deutschlands großes Fachmedienhaus mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten. Hauptsitz ist Würzburg. Das Unternehmen feierte 2016 seinen 125. Geburtstag. (Ende) Aussender: Vogel Business Media GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Gunther Schunk Tel.: +49(0)931/418-2590 E-Mail: gunther.schunk@vogel.de Website: www.vbm-fachbuch.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170718023

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2017 07:15 ET (11:15 GMT)