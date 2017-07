Mainz (ots) -



Von Mittwoch bis Freitag dieser Woche sind Prinz William und Herzogin Kate zu Besuch in Berlin, Heidelberg und Hamburg. ZDF-Autor Gert Anhalt bilanziert den Besuch der britischen Sympathieträger am Freitag, 21. Juli 2017, 22.30 Uhr, direkt nach dem "heute-journal" in einer 25-minütigen Dokumentation: "William & Kate - Königskinder auf Deutschlandtour".



Zudem berichtet "Leute heute" ausführlich an allen drei Tagen, am 19., 20. und 21. Juli, jeweils ab 17.45 Uhr im ZDF, vom royalen Besuchsprogramm.



William - die Nummer zwei der britischen Thronfolge - und Kate, besuchen Deutschland mit ihren Kindern George (3) und Charlotte (2) und starten ihr Besuchsprogramm in Berlin. Dort wollen sie die Bundeskanzlerin und den Bundespräsidenten treffen sowie das Brandenburger Tor und das Holocaust-Mahnmal besichtigen. Zum Abschluss des ersten Tages in Deutschland feiern sie mit dem britischen Botschafter die Queen's Birthday Party. Am Donnerstag sind die Royals in Heidelberg, unter anderem zu einer Visite im Deutschen Krebsforschungszentrum. Am Freitag folgt ein Besuch in Hamburg. Dort stehen Abstecher ins Internationale Maritime Museum, zur Elbphilharmonie und zu Airbus auf dem Programm.



