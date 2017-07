Charlotte - Die Bank of America hat im zweiten Quartal dank eines starken Geschäfts mit Privatkunden deutlich mehr verdient. Die Kreditvergabe und die Spareinlagen seien gewachsen, sagte Finanzchef Paul Donofrio am Dienstag. "Unser Privatkunden-Geschäft hatte das beste Quartal in zehn Jahren." Die Aktionäre der Bank of America profitieren davon unter anderem durch eine höhere Dividende. Bekanntester Geldgeber des Hauses ist Warren Buffett, der jüngst angekündigt hatte, zum Hauptaktionär aufzusteigen.

Dank des guten Laufs im Privatkunden-Bereich konnte die Bank auch ein schwächeres Kapitalmarkt-Geschäft abfedern. Unterm Strich blieb konzernweit ein Gewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...