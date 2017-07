Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Sommer, Sonne, Feuerwerk und bezaubernde Musik von George Gershwin bis Stevie Wonder. Die 18. Elblandfestspiele in Wittenberge boten am vergangenen Wochenende Welthits aus Klassik und Pop und viele Überraschungen aus der Prignitz. Das rbb Fernsehen zeichnete das Programm auf und sendet es am Mittwoch, 26. Juli 2017, um 20.15 Uhr.



Vor der beeindruckenden Kulisse der Alten Ölmühle am Wittenberger Elbufer präsentierte Stargast Jay Alexander (Marshall & Alexander) auf der großen Showbühne seine ganz persönlichen Welthits, darunter den Foxtrott "Heut ist der schönste Tag in meinem Leben" und das Liebeslied "Plaisir d'amour". Neben dem sympathischen Tenor begeisterten die österreichische Sopranistin Katrin Fuchs, die Jazzerin Carole Alston aus den USA und viele andere das Publikum. Das Deutsche Filmorchester Babelsberg unter Leitung von Robert Reimer begleitete die Künstler.



Gastgeber der Elblandfestspiele war erstmals der beliebte Moderator und "Tagesschau"-Sprecher Jens Riewa. Aufgewachsen im Spreewald, zuhause in Hamburg, kehrte Riewa für das größte Open-Air-Festival im Norden Brandenburgs in seine Heimat zurück. Zum Finale des Abends mit "Summer Wine" und "Summertime" gab es ein spektakuläres Feuerwerk.



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: rbb-Presseteam, Telefon (030) 97993 -12101 und -12102.