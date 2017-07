New York und Atlanta und London (ots/PRNewswire) - CSM Bakery Solutions, ein Weltmarktführer bei Backzutaten, -produkten und -dienstleistungen, gab heute bekannt, man habe eine Vereinbarung über den Verkauf des BakeMark-Geschäfts an Pamplona Capital Management erzielt.



Der vereinbarte Verkauf ist gemäß Marianne Kirkegaard, President und CEO von CSM, ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung von CSMs Strategie der Konzentration auf das Kerngeschäft in Europa und Nordamerika.



"Wir haben den Wert des BakeMark-Geschäfts immer geschätzt, aber der Verkauf wird unser Ziel unterstützen, unser Kerngeschäft in Europa und Nordamerika durch die Konzentration auf unser Portfolio von Backwaren und -zutaten mit Mehrwert weiter zu stärken", erklärte sie. "Unter der Leitung von Pamplona kann BakeMark seine Position und seinen Ruf als Branchenführer im Zubehör- und Vertriebsmarkt in Nordamerika weiter ausbauen."



BakeMark hat seinen Firmensitz in Pico Rivera, Kalifornien, und bietet Vertriebsdienstleistungen über ein Netzwerk aus 25 Vertriebszentren und drei Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten und Kanada an. BakeMark stellt der Lebensmittelbranche über Marken wie Westco, Trigal Dorado und BakeSense ein diversifiziertes Angebot an Produkten, Zutaten und Zubehör zur Verfügung.



William Pruellage, ein Partner von Pamplona, gab seine Zuversicht über die Zukunft von BakeMark Ausdruck.



"BakeMark ist eine marktführende, spezialisierte Vertriebsplattform, die als hervorragender Anbieter von Backzutaten in Nordamerika bekannt ist", erklärte er. "Wir sind überzeugt, dass BakeMark sehr gut positioniert ist, um als alleinstehende Einheit erfolgreich zu sein und neue Wachstumschancen zu nutzen. Wir freuen uns darauf, Jim Parker, den President und CEO von BakeMark, und das hervorragende Managementteam des Unternehmens bei der Weiterentwicklung seiner langen Tradition der Bereitstellung zuverlässiger und wertvoller Dienstleistungen an die Lebensmittelbranche unterstützen zu können."



In seinem Kommentar über den Verkauf zeigte Parker ähnlichen Optimismus.



"Wir sind stolz, im nächsten Wachstumsstadium von BakeMark ein Partner von Pamplona zu sein", sagte er. "Als unabhängiges Unternehmen und mit der Unterstützung von Pamplona ist BakeMark ideal positioniert, um seinen Kunden weiterhin qualitativ hochwertige Produkte und seinen Komplettvertriebsservice anbieten zu können."



Die Bedingungen der Transaktion, die von Harris Williams & Co., einem M&A Beratungsunternehmen begleitet wurde, wurden nicht bekannt gegeben. Sullivan & Cromwell LLP war der Rechtsberater von CSM.



Die Investition in BakeMark wurde von Pamplonas fünftem Kapitalbeteiligungsfonds, Pamplona Capital Partners V, L.P. durchgeführt, einem 2017 geschaffenen, $ 3,4 Milliarden Anlagevehikel. Barclays sind die Finanzberater von Pamplona. Die Rechtsberater von Pamplona waren Goodwin Procter LLP. Das Senior Direct Lending Program, ein Joint Venture von Ares Capital Corporation, Varagon Capital Partners und Northwestern Mutual Capital gab feste Kreditzusagen.



Über CSM Bakery Solutions



CSM Bakery Solutions ist ein Weltmarktführer bei Backzutaten, -produkten und -dienstleistungen für den Einzelhandel und Foodservice-Märkte sowie für handwerkliche und industrielle Bäckereien. CSM dient mehr als 45.000 Kunden in über 100 Ländern und verfügt über ein umfassendes Portfolio an bekannten Marken, die Spezialzutaten (Trockenmischungen, Zuckerguss, Glasuren, Mischungen, Garnierungen, Ausbackteig, gefrorenen Teig und weitere) sowie Fertigprodukte (Kuchen, Donuts, Muffins, Brownies, Cookies, Spezialbrot, feine Backwaren und weitere) anbieten. Das CSM-Mosaik aus Traditionsmarken umfasst einige der bekanntesten Namen der Branche: Brill, Henry & Henry, MeisterMarken, Multifoods und Waldkorn, um nur einige wenige zu nennen.



Über Pamplona Capital Management



Pamplona Capital Management ist eine in New York, Boston und London ansässige spezialisierte Vermögensverwaltungsgesellschaft, die im Jahr 2005 gegründet wurde und eine alternative Investmentplattform für außerbörsliches Eigenkapital, Dach-Hedgefonds und Single Manager Hedgefonds-Investitionen bietet. Pamplona verwaltet Kapitalanlagen in Höhe von mehr als $ 15 Milliarden in Form einer Reihe von Fonds für verschiedene Kunden, darunter öffentliche Pensionsfonds, internationale Vermögensverwalter, multinationale Unternehmen, Familienunternehmen und Dach-Hedgefonds. Pamplona legt sowohl im öffentlichen als auch im privaten Marktumfeld langfristiges Kapital über die gesamte Kapitalstruktur seiner Portfoliogesellschaften an. Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.pamplonafunds.com.



Über BakeMark



Mit über 100 Jahre im Dienst der Backwarenindustrie ist BakeMark ein anerkannter Brancheführer und geschätzter Partner bei qualitativ hochwertigen Backzutaten, -produkten, -zubehör und -dienstleistungen. BakeMark ist sowohl Hersteller als auch Vertriebshändler mit 25 gut gelegenen Niederlassungen in den USA sowie Kanada und bietet über seine exklusiven Marken Westco, Trigal Dorado, BakeSense, BakeQwik und C'est Vivant ein vollständiges Sortiment an Zutaten und Zubehör an, das von Backmischungen, Füllungen und Icings, Glasuren, Donut-Zucker und gefrorenen Produkten bis hin zu Mehl, Zucker, Backfetten, Milch und Eiern, Verpackungen und Zubehör sowie Gourmetschokolade und reicht.



