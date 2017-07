Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

ZEW-Index fällt im Juli erneut

Die Stimmung der Börsen- und Finanzexperten hat sich im Juli auf hohem Niveau weiter eingetrübt. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen sank auf 17,5 Punkte von 18,6 Punkten im Vormonat, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten allerdings mit einem noch etwas stärkeren Rückgang auf 17,0 Punkte gerechnet.

EZB: Eurozone-Banken lockern Kreditstandards im 2Q leicht

Die Banken des Euroraums haben ihre Standards für Unternehmenskredite im zweiten Quartal 2017 entgegen den eigenen Erwartungen etwas gelockert. Für das dritte Quartal wird eine weitere leichte Lockerung erwartet, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem aktuellen Quartalsbericht zu Kreditvergabe mitteilte. Laut EZB überstieg der Prozentsatz der Banken mit lockereren Standards den Prozentsatz jener Banken mit strengeren Standards um 3 Punkte.

Neues Rekordtief bei Wochentender der EZB

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft weiter abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 6,8 nach 7,1 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 38 (Vorwoche: 36) Instituten wurden voll bedient. Damit wurde ein neues Rekordtief markiert.

Britische Inflation im Juni geringer als erwartet

Der Anstieg der britischen Verbraucherpreise ist im Juni geringer ausgefallen als erwartet. Die Inflation lag zwar um 2,6 Prozent höher als vor einem Jahr, Volkswirte hatten mit 2,9 Prozent allerdings eine stärkere Zunahme erwartet. Verantwortlich für den Rückgang der Teuerung warendie rückläufigen Energiepreise. Die Kerninflation, die Energie und Nahrungsmittel nicht mit einbezieht, stieg gegenüber dem Vorjahr um 2,4 Prozent.

Chinesen Misstrauen dem heimischen Wirtschaftswachstum

China hat das rasante Wirtschaftswachstum in diesem Jahr als Beweis gepriesen, dass das Land Schulden abbauen kann, ohne der Konjunktur zu schaden. Die Perspektiven sehen jedoch trüber aus, wenn man beachtet, wie wichtig der Immobilienmarkt für die Wirtschaft ist, wie nervös Verbraucher sind und dass der Schuldenabbau noch gar nicht richtig begonnen hat.

China greift Komponente für Komponente nach Dominanz am Automarkt

Chinesische Unternehmen stecken seit Jahren große Summen in verschiedenste Bereiche der Autobranche - von Glas- und Reifenherstellern über Software-Entwickler bis hin zu den Autobauern selbst. Das langfristige Ziel: China will eines Tages die weltweite Automobilbranche dominieren.

Merkel kann laut Umfrage zwischen großer Koalition und Jamaika wählen

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, könnte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach einer Umfrage ihre Regierungszeit fortsetzen und dafür zwischen einer Koalition mit der SPD oder mit der FDP und den Grünen wählen. Im aktuellen Insa-Meinungstrend halten CDU/CSU mit 36 Prozent, die SPD mit 25 Prozent, die Linke mit 9,5 Prozent und die Grünen mit 6,5 Prozent ihre Ergebnisse aus der Vorwoche. Die FDP verliert einen halben Punkt auf 8,5 Prozent.

Steuerzahler arbeiten ab Mittwoch nicht mehr für den Staat

Ab dem morgigen Mittwoch arbeiten die Steuerzahler für das eigene Portemonnaie. Der Bund der Steuerzahler, der den sogenannten Steuerzahlergedenktag ermittelt, beklagt eine rekordhohe Belastung der Bürger. "Die Belastung war noch nie so hoch. Von 1 Euro bleiben nur 45,4 Cent", sagte Steuerzahler-Präsident Reiner Holznagel. Über die Hälfte ihrer Einkünfte zahlen die Menschen hierzulande an Staat, Sozialkassen, für die Energiewende und die Rundfunkgebühr.

DIHK warnt vor "gefährlicher Entwicklung" am Ausbildungsmarkt

Bei den deutschen Unternehmen wächst die Sorge über Engpässe bei der Besetzung betrieblicher Ausbildungsplätze. Grund ist eine Umfrage, nach der sich der Anteil der Betriebe, die ihre Ausbildungsplätze nicht besetzen können, in den vergangenen zehn Jahren auf nunmehr 31 Prozent verdoppelt hat. "Fast jeder zehnte Ausbildungsbetrieb hat noch nicht einmal eine einzige Bewerbung erhalten", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer.

Ifo-Institut: Verbot des Verbrennungsmotors gefährdet 600.000 Stellen

Ein Verbot von Diesel- und Benzinmotoren hätte für die Beschäftigten in der deutschen Autoindustrie gravierende Folgen. Laut einer Untersuchung des Münchner Ifo-Instituts im Auftrag des Verbandes der Automobilindustrie wären hierzulande 600.000 oder jede zweite Stelle in der deutschen Leitbranche gefährdet.

Genugtuung bei Autoindustrie über abgeräumten Dieselbann in Stuttgart

Die deutsche Autoindustrie hat erleichtert über das de facto gefallene Diesel-Fahrverbot in Stuttgart reagiert. Er höre diese Nachricht mit "gewisser Genugtuung", sagte der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, Matthias Wissmann, in Berlin. Die baden-württembergische Landesregierung betrachtet Diesel-Fahrverbote nur noch als ultima ratio, sollten die geplanten Nachrüstungen für Dieselautos keinen Effekt auf die Luftqualität haben.

Autoindustrie weist Verbot von Verbrennungsmotoren als strategisch falsch zurück

Angetrieben von der Diskussion um mögliche Fahrverbote für Dieselautos bringt sich der Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) in Stellung: Derzeit hingen insgesamt 600.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt an der Entwicklung und am Bau von Diesel- und Benzinautos, erklärten VDA-Präsident Matthias Wissmann und der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, vor Journalisten in Berlin. "Den Verbrennungsmotor politisch abzuschalten halte ich für einen schweren strategischen Fehler", sagte Wissmann.

Versicherungen schätzen Schäden durch G20-Krawalle auf 12 Mio Euro

Die Ausschreitungen während des Hamburger G20-Gipfels kosten die Versicherer viele Millionen Euro. Die versicherten Sachschäden beliefen sich einer ersten Einschätzung zufolge auf bis zu 12 Millionen Euro, erklärte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin. In Hamburg hatte Randalierer während des G20-Gipfels Autos angezündet und Läden verwüstet.

EuGH erklärt deutsches Mitbestimmungsgesetz mit Unionsrecht für vereinbar

Das deutsche Gesetz über die Arbeitnehmermitbestimmung ist laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) mit dem europäischen Recht vereinbar. Der Ausschluss von außerhalb Deutschlands beschäftigten Arbeitnehmern eines Konzerns vom aktiven und passiven Wahlrecht bei den Wahlen der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der deutschen Muttergesellschaft verstößt nicht gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit, wie das Luxemburger Gericht urteilte.

US-Regierung stellt Ziele für Neuverhandlung des Nafta-Handelsabkommens vor

Bei der Neuverhandlung des Freihandelsabkommens Nafta mit Kanada und Mexiko will die US-Regierung auf eine Verringerung des Handelsdefizits hinarbeiten. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer erklärte, Washington wolle auch versuchen, die Handelsbarrieren für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Produktionsgüter zu senken und Subventionen abzuschaffen, die sich unfair auf den Handel mit den beiden Nachbarländern auswirkten.

