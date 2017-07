Vorläufige Daten einer unabhängigen Analyse deuten auf ein starkes zweites Quartal in China hin - mit einem Photovoltaik-Zubau von etwa 18 Gigawatt. Für das Gesamtjahr könnte die neu installierte Leistung zwischen 35 und 40 Gigawatt liegen, schätzt Solaranalystin Corrine Lin.Die unabhängige und Taiwan ansässige Solaranalystin Corrine Lin hat in einer aktuellen Untersuchung den chinesischen Photovoltaik-Markt unter die Lupe genommen. Dabei kommt sie zu dem Schluss, dass der Photovoltaik-Zubau in China im ersten Halbjahr 2017 zwischen 22 und 25 Gigawatt gelegen haben könnte. Allein im zweiten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...