Viele große Immofonds nehmen kein Geld mehr an. Doch es gibt neue Investitionsmöglichkeiten in Wohnimmobilien, Studentenwohnheime oder Büroobjekte: Mit diesen Investmentfonds können Anleger auf den anhaltenden Immobilienboom setzen.Das dürfte viele Anleger freuen, die aufgrund der reglementierten Anteilsausgabe bei zahlreichen offenen Immobilienfonds bislang außen vor blieben: Drei neue bzw. neuere Fonds ergänzen seit kurzem das Angebot an Investitionsmöglichkeiten.

Den vollständigen Artikel lesen ...