München (ots) - Die Balken des historischen walisischen Landgasthauses mit nur 14 Zimmern knarren, an kühlen Tagen knistert das Feuer im Kamin und im hauseigenen Pub prosten sich die Einheimischen mit einem Real Ale zu. Bauhaus pur in einem ehemaligen Kino aus den 30er Jahren in Tel Aviv. Filmklassiker auf einer großen Leinwand in der Lobby, dazu gibt es Popcorn. Die Wände zieren Filmplakate, die Decken Original-Leuchter und in den Fluren stehen alte Projektoren und Theaterstühle. Besondere Unterkünfte wie diese zählen neben kleinen Gruppen und einem entspannten Programm mit interessanten Begegnungen zu den Charakteristika von Studiosus smart & small - ein Angebot, das immer mehr Urlauber schätzen. Die Anzahl der Reisen im Katalog hat sich seit der Markteinführung im Jahr 2015 aufgrund der starken Nachfrage fast verdreifacht: 49 Reisen stehen für 2018 zur Auswahl - das sind acht mehr als dieses Jahr. Gestartet war Studiosus vor drei Jahren mit 18 Reisen. Ausgebaut wurde das Programm vor allem in Europa. 2018 geht es mit Studiosus smart & small erstmals zum Beispiel nach Apulien, Wales, Istrien und Malta sowie nach China und Israel. Wem reiner Badeurlaub zu langweilig und eine Studienreise zu intensiv ist, für den bietet Studiosus smart & small die ideale Mischung: eine Auszeit mit Kultur, begleitet vom erstklassigen Studiosus-Reiseleiter. Drei Beispiele:



Im Bocciaclub die Kugeln rollen, Gozowein direkt vom Winzer probieren und im Opernhaus hinter die Kulissen blicken: Auf der neuen smart & small-Reise "Malta - Urlaub für Glücksritter" (acht Tage) erleben die Studiosus-Gäste die Mittelmeerinsel ganz entspannt. Mit ihrem Reiseleiter wandern sie an Weinfeldern, Mandelbäumen und Kakteenhecken vorbei zur Golden Bay, einem der seltenen Malteser Sandstrände. Dort stapften schon Brad Pitt und Orlando Bloom für den Kinostreifen "Troja" an Land. Außerdem treffen sich die Urlauber mit den Umweltschützern der Gaia Foundation zum Essen und sprechen mit ihnen über die Umweltprobleme der Insel. Sie wohnen dabei mitten in den Gassen von Valletta mit Dachterrasse und Minipool. Die europäische Kulturhauptstadt 2018 beeindruckt mit ihren Renaissance- und Barockfassaden, Kirchen und Palästen. Ab 1595 Euro inklusive Flug. Internet: www.studiosus.com/1944



Zwei kleine Hotels mit Charme und Geschichte, ein exklusives Ständchen vom Männerchor und Bierprobe in einer Mikro-Brauerei: Die neue smart & small-Reise "Wales - Großbritanniens wilden Westen entdecken" (acht Tage) bringt den Studiosus-Gästen die ungestüme Landschaft und den entspannten Lebensstil des Landes und seiner Bewohner näher. Sie beziehen für die ersten drei Nächte eines der 14 Zimmer im historischen Landgasthaus eines kleinen Dörfchens. Weitere vier Nächte wohnen sie auf der Insel Anglesey in einem Hotel mit nur 26 Zimmern und 400-jähriger Geschichte. Auf einer Schaffarm zeigt ihnen ein Bauer, wie seine Hunde die Herde zusammenhalten und treiben. Außerdem beeindrucken walisische Schlösser, Landschafts- und Nationalparks sowie eine Salzmanufaktur. Ab 2195 Euro inklusive Flug. Internet: www.studiosus.com/1142



Ein ehemaliges Kino in Tel Aviv, eine Templervilla von 1905 in Haifa und ein trendiges Boutiquehotel vor den Toren der Jerusalemer Altstadt: In diesen drei außergewöhnlichen Unterkünften übernachten die Gäste der neuen zehntägigen smart & small-Reise "Israel - vom Sandstrand bis zur Klagemauer". Sie erkunden mit ihrem Reiseleiter das Bauhaus- und das Szeneviertel Tel Avivs, fahren mit einem Holzboot über den See Genezareth und schauen vom Ölberg herunter auf die goldenen und silbernen Kuppeln Jerusalems. Beim Mittagessen mit einer palästinensischen Familie können sich die Reisenden über den Alltag im Land austauschen. Nicht fehlen dürfen natürlich Besuche von Klagemauer und Geburtskirche sowie ein Bad im Toten Meer. Ab 2595 Euro inklusive Flug. Internet: www.studiosus.com/3644



Studiosus smart & small: Die neue Auszeit mit Kultur



Der neue smart & small-Katalog von Studiosus bündelt insgesamt 49 Reisen weltweit. Das Angebot kombiniert erholsamen Urlaub mit Entdeckungen und Begegnungen. Konzipiert wurde es für all jene, denen reiner Badeurlaub zu langweilig und eine Studienreise zu intensiv ist. Durchgeführt werden die Reisen mit maximal 15 Teilnehmern. Dabei übernachten die Studiosus-Gäste in kleineren, stimmungsvollen Hotels und erleben mit ihrem Studiosus-Reiseleiter spannende Ausflüge und Begegnungen, die nur in kleiner Gruppe möglich sind. Für das Plus an Entspannung sorgt bei Studiosus smart & small das im Vergleich zu typischen Studienreisen reduzierte Besichtigungsprogramm. Weitere Informationen im Internet auf www.studiosus.com/smartandsmall



Über die Unternehmensgruppe Studiosus



Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Die hohe Qualität der Programme, erstklassige Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Neben Studienreisen hat Studiosus auch attraktive studienreisenahe Angebote, wie zum Beispiel Eventreisen und Reisen für Singles, im Programm. Im Jahr 2016 reisten rund 100.000 Gäste in mehr als 100 Länder weltweit mit der Unternehmensgruppe Studiosus, zu der auch die im günstigeren Rundreisesegment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo gehört. Der Umsatz erreichte im gleichen Zeitraum ein neues Rekordniveau von 261.887.000 Euro. Insgesamt hat die Unternehmensgruppe Studiosus über 1000 Routen im Programm. Am Firmensitz in München sind derzeit 320 Mitarbeiter beschäftigt, davon 26 Auszubildende. Zudem arbeitet Studiosus mit 570 Reiseleitern weltweit zusammen. Gegründet wurde das Familienunternehmen am 12. April 1954. Internet: www.studiosus.com



