2015 schwärmten Dax-Chefs vom "neuen Wirtschaftswunder". Doch inzwischen herrscht Ernüchterung. Die Integration in den Arbeitsmarkt funktioniert nur selten.

Das Erlernen der Sprache ist der Anfang aller Integration. Wenn das stimmt, ist der Anfang auch schon das Ende. Zumindest in diesem Sprachkurs in Nordrhein-Westfalen.

Die Deutschstunde - oder das, was sie hier darunter verstehen - beginnt um 15 Uhr. Um zehn vor drei steht fest, dass von Unterricht keine Rede sein wird. "Mal sehen, was ich mit denen heute mache", sagt der Mann, der hier den Lehrer geben wird. Nennen wir ihn Patrick Schuster.

Schuster blättert lustlos durch seine Unterlagen. Während seines Studiums zum Sozialpädagogen hat er ein Praktikum im Obdachlosenheim absolviert, Schwerpunkt: Suchtverhalten: "Aber das", sagt Schuster, "macht dich irgendwann kaputt." Weil die meisten zu den Drogen zurückkehrten. Weil den meisten nicht zu helfen sei.

Jetzt also Flüchtlinge. Seine Schüler kommen heute aus Syrien, Marokko und vom Balkan. Die meisten sind Anfang 20, zu alt, um noch eine reguläre Schule zu besuchen. Gegen fünf nach drei schlendert Schuster zu ihnen ins Klassenzimmer. "Die Blätter habt ihr?", fragt er und erntet verständnislose Blicke - bis er auf die Übungszettel zeigt. Heute sind die Grundverben dran: haben oder sein.

Um viertel nach drei schlurfen ein paar Nachzügler in Badelatschen herein. Langsam füllen sich die Bänke. Während ein Schüler "sein" konjugiert, versinkt Schuster vorne in seinen Papieren und gleicht das Aufgesagte mit seinen Lösungsblättern ab. Er sei eben kein ausgebildeter Lehrer, sagt Schuster, "man wurschtelt sich so durch", dann geht er zur Tafel und verbessert die Fehler. Um zehn vor vier hat er genug vom Durchwurschteln. "Feierabend, auf jeden Fall für mich." Weg ist er.

Perspektive Hartz

Deutschland schafft es nicht. So sieht es wenigstens im Sommer 2017 aus. Die Bundesagentur für Arbeit lässt gerade Aufträge an Sprachkursanbieter in Höhe von 310 Millionen Euro überprüfen; sie sollen ihr Geld nicht wert sein. Seit Anfang 2016 haben überhaupt erst 486.500 Zuwanderer einen Integrationskurs besucht - also nicht einmal jeder Zweite von denen, die seither offiziell nach Deutschland gekommen sind. Statt dessen werden mittlerweile 564 000 Menschen, die in Deutschland Schutz und Hoffnung suchten, mit Hartz-IV-Geld alimentiert - doppelt so viele wie zwölf Monate zuvor.

Fast zwei Jahre ist es jetzt her, dass Angela Merkel diesen einen Satz sagte, auf den sie sich selbst und das Land verpflichtete: "Wir schaffen das." 2015 und 2016 nahm die Bundesrepublik fast 1,2 Millionen Flüchtlinge und Einwanderer auf; im ersten Halbjahr 2017 kamen noch einmal mehr als 90.000 Asylsuchende dazu. Die aktuelle Lage in Italien verspricht keine Entspannung für das restliche Jahr. Mehr als 20 Milliarden Euro haben Bund, Länder und Kommunen seitdem in die Hand genommen, um das leichtfertig dahingesagte Versprechen der Kanzlerin zu erfüllen.

Hat sich der Einsatz gelohnt? Erweisen sich die Zuwanderer als "Bereicherung" (CDU-Finanzminister Wolfgang Schäuble)? Ist, was die Flüchtlinge zu uns bringen, "wertvoller als Gold" (SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz)? Oder ist die Merkel-Regierung, ganz im Gegenteil, blind für die Folgeprobleme, die sie dem Land mit der ungesteuerten Migration beschert hat - und nur froh, dass im Moment andere Themen die Schlagzeilen bestimmen?

Wer sich in der Republik umhört, mit Konzernen, Mittelständlern und Zeitarbeitsfirmen spricht, bei Wissenschaftlern und Arbeitsvermittlern nachfragt, sich unter Politikern, Lehrern oder Personalern umhört, den beschleichen große Zweifel. Der Wille, es zu schaffen, ist vielerorts noch riesig. Aber die Probleme sind unübersehbar. Hat Daimler-Chef Dieter Zetsche im September 2015 im Ernst geglaubt, mit den Flüchtlingen werde "das nächste deutsche Wirtschaftswunder" anbrechen? Es ist Zeit, die selbstgefällige Euphorie zu beerdigen. Die Mühen der Ebene sind erreicht.

Wir schaffen das? Noch lange nicht.

Hoffen auf ein neues Leben

Wahrscheinlich gibt es keinen Forscher, der mehr über das Thema "Flüchtlinge auf dem deutschen Arbeitsmarkt" weiß als Herbert Brücker. Seit 2015 veröffentlicht der Ökonom vom Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung im Monatstakt den Zuwanderungsmonitor. Am Anfang verzeichneten die Daten kaum Ausschläge, weil Asylbewerber während ihrer Integrations- oder Sprachkurse von der Arbeitsmarktstatistik noch nicht erfasst wurden. Das ändert sich jetzt .

Nach Brückers jüngsten Zahlen liegt die Arbeitslosenquote von Migranten aus Kriegs- und Krisenländern bei 50,2 Prozent, die Beschäftigungsquote hingegen bei nur 18 Prozent. In konkreten Zahlen ausgedrückt, bedeutet das: 490.000 Flüchtlinge sind ohne Job, erst 143.000 haben eine sozialversicherungspflichtige Arbeit gefunden. Aufmerken lässt auch folgende Zahl: Gerade einmal 3,5 Prozent der deutschen Unternehmen haben Flüchtlinge eingestellt. Mangelnde Sprachkenntnisse, zu schlechte Qualifikation - das sind die wichtigsten Argumente, die Firmen immer wieder nennen, so Brücker.

Eine weitere seiner Diagnosen: Flüchtlinge, die Arbeit finden, tun das meist unter ...

