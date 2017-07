Damit hatte Netflix selbst nicht gerechnet: mehr als fünf Millionen neue Abonnenten allein im zweiten Quartal! Das Unternehmen, das in der Vergangenheit eher durch moderates Kundenwachstum auffiel, überraschte ALLE. Antje Erhard mit Details zu Zahlen und Aktie Nachbörslich gab es gleich ein dickes Plus für eine unerwartete Überraschung: 5 Mio Abonnenten im zweiten Quartal, mehr als 100 Mio insgesamt. Netflix ist auf aller Bildschirme. Was macht den Erfolg aus? Nicht nur House of Cards. Aber es gibt auch einige Schwierigkeiten.... Dennoch - die Börse jubelt vorerst. Antje Erhard fasst zusammen.