Baden-Baden (ots) - Über 100.000 Domains verraten, welche Rolle Product Placement und Branded Entertainment im Mediamix spielen. Der "Social Buzz Monitor" zeigt den Medieneinfluss auf Verbraucherwünsche.



Welche Marken werden in welchen Filmen und Netzkampagnen wahrgenommen? Welche konkreten Kaufanreize werden geweckt? Mit der jüngsten Kooperation von MA Media und Media Control werden künftig noch konkretere Handlungsempfehlungen für Merchandise, Marketing und Sortimentsgestaltung der Zukunft ausgesprochen.



Das Marktforschungs-Tool "Social Buzz Monitor" wird für jeden Kunden und jedes Projekt maßgeschneidert. Täglich werden dort mehr als 100.000 Domains gescannt und auf relevante Nutzer-Daten der User aufbereitet: "Audiovisuelle Informationen beeinflussen maßgeblich das Verhalten der Konsumenten. Gemeinsam bieten wir Lösungen zur Klassifizierung von Aktivitäten im Internet und im TV nach ihrer Relevanz, Häufigkeit, Korrelation und weiteren Indikatoren. Immer mit dem Ziel der bedarfsgerechten und verkaufsfördernden Interaktion am idealen Ort, zur optimalen Zeit", so Ralph Kienle, General Manager media control.



"Wir bieten den Unternehmen Transparenz darüber an, 'was, wie und wie viel' im Internet über ihre Marke gesprochen wird. Dann zeigen wir passende Maßnahmen auf, um den Talk im Web zu fördern oder zu verbessern. Branded Entertainment- und Product Placement-Projekte, sind dazu gut geeignet, da sie emotional und aufmerksamkeitsstark sind. Unser gemeinsames Vorgehen gibt den Kunden mehr Sicherheit und Skalierbarkeit beim Einsatz dieser Projekte", erläutert Sandra Freisinger-Heinl, Etatgeschäftsleitung der Spezialagentur MA Media.



