FRANKFURT (Dow Jones)--Die Goldman Sachs Group Inc hat im zweiten Quartal überraschend mehr verdient und eingenommen als erwartet. Sie reiht sich damit in den Reigen ihrer US-Wettbewerber ein. Allerdings hat die Bank weiter mit schweren Bedingungen in ihrem Kerngeschäft zu kämpfen.

Im Zeitraum von April bis Ende Juni verdiente die Bank je Aktie 3,95 Dollar. Vor einem Jahr lag der Gewinn je Anteil bei 3,72 Dollar. Analysten hatten einen Einbruch auf 3,38 Dollar befürchtet. Die Einnahmen sanken auf 7,89 Milliarden Dollar von 7,93 Milliarden. Beobachter hatten mit einer Abnahme auf 7,52 Milliarden Dollar gerechnet.

Im Investmentbanking, einem zuverlässiger Gewinnbringer in den vergangenen Jahren, gingen die Einnahmen um 3 Prozent auf 1,73 Milliarden Dollar zurück.

Im Fixed-Income-Geschäft hat Goldman Sachs indes die Erwartungen verfehlt. Die Einnahmen beliefen sich auf 1,16 Milliarden Dollar, 40 Prozent weniger als im Vorjahr. Im Handel heißt es, dass mit 1,47 Milliarden Dollar deutlich mehr vorhergesagt worden sei. Die Goldman-Aktie verliert vorbörslich mehr als 1 Prozent.

July 18, 2017 07:51 ET (11:51 GMT)

