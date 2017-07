Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Journalistin publiziert im Alleingang eigenes Magazin(press1) - TENDENCY(R) - gedruckter und digitaler Beweis für Mut in derVerlagsbrancheStamsried, Berlin 18.07.2017 - Ein Jahr nach dem Erscheinen derErstausgabe publiziert die Journalistin Ramona Hapke, vormals als Freietätig, am 18. Juli 2017 die dritte Ausgabe von TENDENCY(R) - einemjournalistisch unabhängigen Magazin für Reisen und Wohlergehen."Ich habe mich verliebt in den Gedanken, etwas Neues zu wagen und mit vielHerzblut ein Magazin etabliert, das bewusst auf Glanz und Glamourverzichtet", schwärmt die Herausgeberin. Unterstützt wird sie dabei vondem Grafiker und langjährigen Geschäftspartner Martin Förster."Selbstbestimmtes Arbeiten beflügelt und lässt uns viel Raum fürExperimente mit Formaten, Papier, Typo, Erscheinungsweise, Umfang undvielen anderen Faktoren", erklärt Hapke. Gegen Widerstände und allerleiBedenken haben wir TENDENCY(R) bis heute durchgezogen, dabei viel Spaßgehabt, noch mehr über das Leben gelernt und natürlich ordentlich Lehrgeldbezahlt. Doch das ist irgendwie normal in einem Job, der einen vorwärtsbringen soll."Journalistische Formate, wie Berichte, Reportagen, Interviews und Kolumnensowie Themen, wie bspw. Reise, Gesundheit & Wellness, Genuss, Haus &Garten, Mode & Beauty sowie beruflich Relevantes sollen Leser unterhalten,begeistern, anregen. Im Magazin TENDENCY(R) sind V.I.P.s keine "Promis",sondern Leute, die etwas Besonderes machen, coole Ideen haben, sichdurchboxen, uns Perspektiven und Sichtweisen eröffnen.Als 60 Seiten starkes Print-Magazin mit geringem Anzeigenanteil imhandlichen Format 17 x 24 Zentimeter wendet sich TENDENCY(R) zweimaljährlich an Leserinnen und Leser in Deutschland, Österreich und in derSchweiz, die das Magazin im stationären und Online-Buchhandel zum Preisvon 4,99 Euro erwerben können. Aufbereitet für unterschiedliche Geräteerscheint TENDENCY(R) auch in vielen digitalen Formaten weltweit mitSchwerpunkt D-A-CH. Print, digitale Modelle, Social-Media-Aktivitäten undBlogs des Verlags bauen aufeinander auf."Gut recherchierte Beiträge, Glaubwürdigkeit und Transparenz sind für michgerade in Zeiten von Fake News und Native Ads Prinzipien journalistischerQualität", so Hapke. "Trotzdem bleibt Raum für Unternehmen und Marken, dieals Sponsoren mit ihren Geschichten im Magazin Aufmerksamkeit erlangen.Dabei müssen wir als Journalisten klar kenntlich machen, welchen Zielenund Regeln wir folgen, von welchen Unternehmen oder Marken wir finanzielleUnterstützung erhalten.Auf diese Weise gelingt uns eine "bessere" Medienwelt, in der Konsumentenunserer medialen Inhalte das bekommen, was sie wollen und auch bereitsind, dafür Geld auszugeben, ohne sich verraten zu fühlen."Die Tendency-Macher, Ramona Hapke und ein flexibles Team von Freien,orientieren sich künftig mehr am digitalen Konsumverhalten. HapkesOptionen für Werbetreibende: "Premium-Partner platzieren ihre Inhaltedort, wo die meisten Nutzer unterwegs sind und sich austauschen: imInternet, und das zunehmend mobil." Push-Marketing über klassischeAnzeigen neige sich dem Ende zu. Ramona Hapke produziert Print "ondemand", dies sei nachhaltiger, und bedient gleichzeitig den wachsendenBedarf an digitalen Formaten.Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/ibot/db/press1.hapke_1500372905.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Journalistin und Herausgeberin Ramona Hapke (jpg, 896 KByte)* Martin Förster, Mediendesign und Kommunikation (jpg, 1229 KByte)* TENDENCY®, Cover der erschienenen drei Ausgaben (png, 1497 KByte)* Tendency®, Cover auf Mobilgeräten (jpg, 30 KByte)Informationen und Ansprechpartner:Hapke Media http://www.hapkemedia.comRamona Hapke mailto:info@hapkemedia.comPfarrer-From-Str. 1193491 StamsriedTe. +49 9466 911922Fax +49 9466 911944mobil +49 160 5411024Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

July 18, 2017 08:00 ET (12:00 GMT)