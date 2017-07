Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Eon angesichts zuletzt gestiegener Renditen am Anleihemarkt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,30 Euro belassen. Bei deutschen und französischen Versorgern habe sich die Spanne zwischen Dividenden- und Anleiherenditen zuletzt deutlich verringert, schrieben die Analysten in einer am Dienstag veröffentlichten Branchenstudie. Eon zählt für sie zu den attraktivsten Versorgerwerten./ajx/gl Datum der Analyse: 18.07.2017

ISIN: DE000ENAG999